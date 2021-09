Maribel Guardia sufrió lagunas mentales, consecuencia del COVID-19

Hace unos meses, la actriz Maribel Guardia sufrió COVID-19, por lo que tuvo que recibir oxigenación y se sometió a un tratamiento para poder superar la enfermedad que ha dejado 4.55 millones de personas en el mundo.

Luego de un par de semanas, Maribel Guardia logró superar al COVID-19 pero tuvo algunas secuelas que le dejó la enfermedad y una de ellas es haber padecido lagunas mentales por el Coronavirus.

Así lo confirmó la actriz, quien aseguró que tuvo problemas de memoria como parte de las secuelas de Covid-19 y dijo al programa “Ventaneando” que ahora comienza a recuperarse por completo.

En las descripciones que dio Maribel Guardia de las secuelas, la actriz detalló que ella veía un vaso y sabía que era un vaso, pero no recordaba la palabra para mencionar al objeto.

Estas secuelas comenzaron a preocupar a Maribel Guardia, pero no acudió a especialistas para poder tomar un tratamiento que ayudará a recuperar su memoria. Una de las cosas que fue positiva en su recuperación es la actuación.

“No fui con nadie, la verdad. Me puse vitaminas, vitamina C. Me metí una mamila de vitamina C. Gracias a Dios las cosas están muy bien, yo me siento mucho mejor de eso también; y por eso me encanta el teatro, porque tengo que memorizar y siempre me mantiene el cerebro al día”, expresó.