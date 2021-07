En cuestión de segundos una madre latina reaccionó de manera oportuna y evitó el secuestro de su hijo. Las imágenes se han hecho virales y todo quedó registrado en un video.

De acuerdo con los reportes, un niño de 5 años de Nueva York corría por la calle, un poco de adelante de su mamá, cuando un hombre en un automóvil intentó llevárselo.

El incidente, como de escena de película, sucedió alrededor de las 8:00 PM en Richmond Hill, Queens, cuando el niño estaba frente a 117-02 Hillside Avenue, cerca de la esquina de Myrtle Avenue.

De acuerdo con la policía de Nueva York, la madre latina, quien fue identificada como Dolores Díaz López, también llevaba a otros dos menores, quienes se presume eran hermanos del pequeño.

Las imágenes muestran como el hombre sale de su auto y corre a la acera por el niño, cargándolo y metiéndolo a la fuerza al vehículo.

Tanto la madre, como los otros dos niños, corrieron al auto, pero no pudieron evitar que el extraño subiera al niño a su coche.

Sin embargo, uno de los niños se aferró a su hermano y con la ayuda de su madre, pudieron sacarlo del auto antes de que algo temible ocurriera.

Algunos testigos corrieron al vehículo para intentar detener al sospechoso, pero este logró huir.

La policía de Nueva York mostró el video en el que se puede ver como la madre latina evitó el secuestro de su hijo del hombre que intentó llevárselo.

El sujeto llevaba el cabello corto, barba, una playera blanca, shorts grises y tennis de bota en tonos azules.

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p