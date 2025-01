Emmanuel Schwarzman descubrió su amor al piano desde niño. Su pasión por el arte lo llevó a dejar Miami, donde creció y se formó, para forjar su carrera en el corazón de los musicales: Broadway. Gracias a su constancia se consolidó como director musical, de orquesta y elenco en Hamilton. Recientemente, la obra abrió en Charlotte y, en 2025, se presentará en más de 22 ciudades.

Durante una entrevista en el Teatro Belk, ubicado en el Centro de Artes Escénicas Blumenthal de Charlotte, Emmanuel o Manny como lo llaman, rodeado de instrumentos, luces, butacas y el telón de fondo, compartió a La Noticia como a pesar de venir de provenir de una familia con pocos recursos, logró alcanzar el éxito en un campo donde la presencia latina es aún limitada, destacándose en un cargo de alto nivel que pocos de su comunidad han logrado ocupar.

“Llegué a sentirme más cómodo expresándome con mi piano que con mi voz”

Schwarzman nació en Buenos Aires, Argentina, y a los siete años, sus padres decidieron mudarse a Miami en busca de un mejor futuro, en 1992. Recuerda que la transición fue significativa, especialmente por el contraste cultural y social, además de la falta de papeles migratorios de sus padres en ese entonces.

Este desafío los llevó a abandonar su sueño de mudarse a Nueva York para seguir una carrera artística (su madre era actriz) y optar por establecerse en Miami, una ciudad que consideraban más segura desde el punto de vista migratorio. Sin embargo, aunque el arte no fue lo que él estaba buscando, terminó encontrándolo.

“El hermano de un amigo muy cercano tocaba piano y esto siempre me llamó la atención. Siempre me paraba a ver desde lejos, ya que recuerdo que aún no tenía ni altura para ver las teclas. Y un día me puse a aprenderlo yo solo y me imaginé un mundo donde siempre tocaría piano de alguna forma. Me llegué a sentir más cómodo expresándome con mi piano que con mi voz”, dijo.

Debido a las dificultades económicas de la familia, Schwarzman se dedicó a la música de forma autodidacta hasta los 16 años. Solo dos años antes fue que tuvo su primer piano gracias al esfuerzo de su mamá.

“Cuando me vio mi profesor por primera vez, el que iba a ser mi profesor privado de piano, me dijo: ‘has creado una técnica bastante mala, diferente a lo que yo te enseñaría, pero tenés un talento muy elevado’. Y eso lo logré porque tenía muchas ganas de aprender a tocar”, añadió.

Para perfeccionar su técnica, en el 2007 comenzó a estudiar en la escuela de música de la Universidad Internacional de Florida (FIU por sus siglas en inglés). Donde también aprendió a tocar el órgano.

“Di todo para hacer lo mejor que musicalmente, con el objetivo de aprender y tener un trabajo y así lo logré, paso a paso”, recuerda.

Sus raíces latinas lo llevaron a su primer puesto en Broadway

Después de completar sus estudios, Manny comenzó a trabajar en el teatro musical en el sur de Florida. Participó en diversos proyectos locales, incluyendo trabajos en teatros, cruceros y escuelas. En 2017, dio el salto a Broadway como director musical del espectáculo On Your Feet, basado en la vida de Gloria y Emilio Estefan. Esta producción fue su primera experiencia directa en Nueva York, y su conexión con la cultura latina jugó un papel importante en su selección para ese puesto.

“En realidad ese trabajo me salió por ser latino. En ese momento, estaban buscando a un director musical con mi perfil, ya que al vivir en Miami por tanto tiempo, donde hay tantas influencias latinas, me ayudó a exponerme a tener que tocar de todo tipo de género y estilos de música. Aprendí técnicas que podían utilizarse en diferentes áreas”, explicó.

Recuerda que, en ese entonces, tuvo que tomar la decisión que muchos artistas enfrentan: dejar un trabajo estable y salir de su zona de confort para seguir un sueño.

“Al venir de una familia humilde y sin recursos, siempre uno se exige tener un trabajo y generar ingresos de forma estable, pero prefería arriesgarme. Y lo hice en varios momentos de mi vida… así que con la gira de On Your Feet dejé todo en Miami. Recordé que de niño mi sueño era ser director musical de espectáculos e ir por gira y me dije ‘vamos a ver qué pasa’”, contó.

El ascenso de Emmanuel en el mundo musical de Broadway

En 2019, Schwarzman audicionó para el puesto de director musical de Hamilton y lo consiguió. Cuenta que trabajar junto a Alex Lacamoire, el director musical original de la obra y también de origen latino, fue una experiencia única que elevó su nivel de conocimiento. “Pensé ‘tengo que hacer un excelente trabajo para quedarme’”, dijo.

Aunque en Broadway hay artistas latinos, Schwarzman menciona que aún hay pocos latinos en puestos de liderazgo, como el de director musical. Algo que espera que cambie con el tiempo.

“Alex Lacamoire y yo hemos hablado sobre cómo nos gusta cuando hay más latinos que se involucran en este arte”, mencionó.

Su recomendación para quienes siguen sus pasos o están interesados en una carrera musical y son de origen latino es:

“No sientan o crean que no hay lugar para uno en este país. Cualquier persona con talento debe desarrollarlo al máximo, porque uno nunca sabe a dónde la vida lo va a llevar, pero para que, cuando llegue la oportunidad, estén lo más preparados posible. La razón por la que estoy aquí parado es porque siempre dije ‘sí’ al principio, ‘si puedo tocar esto’, ‘si lo puedo aprender’. Todo lo vi como una experiencia que me ayudó muchísimo a llegar a donde estoy”.

Gira nacional de Hamilton en el 2021 (Foto: Joan Marcus)

Hamilton llega a Charlotte con talento latino

Actualmente, la obra de teatro Hamilton se encuentra disponible en Charlotte. Se trata de un musical que narra la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, desde su llegada a América hasta su muerte en un duelo con Aaron Burr. La obra destaca su papel en la Revolución Americana, la creación de la Constitución y su vida personal, todo contado a través de una mezcla de hip-hop, R&B y otros géneros musicales.

El trabajo de Emma Schwarzman como director musical “no es solo dirigir la música, sino también trabajar con los músicos y el elenco para asegurar que cada función se realice con la misma calidad”, explica.

“El texto que más me gusta de la obra es, cuando dicen:. ‘Immigrants we get the job done’, en español ‘Los inmigrantes, nosotros hacemos el trabajo’, algo que el compositor escribió, porque Alexander Hamilton fue un inmigrante también. Y me parece que es una historia muy tradicional para cualquier inmigrante que vino acá para trabajar y hacer algo con su vida, para su futuro, para su familia. Esa es mi parte favorita”, comentó.

Las funciones de Hamilton son de lunes a viernes (disponibles hasta el domingo 2 de febrero) en el Teatro Belk, del Centro de Artes Escénicas Blumenthal. La dirección es: 130 N Tryon St, Charlotte, NC 28202. El precio de la entrada inicia en $49,50. Para comprarla y conocer las presentaciones disponibles, visita el siguiente enlace.