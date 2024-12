Melody Shanahan es una bailarina que, a través de la danza, defiende su identidad cultural como hija de inmigrantes, al mismo tiempo que se adapta a un género en el que hay pocos latinos. Baila al ritmo del folklore mexicano y el ballet, una combinación que le ha ganado popularidad en diversos festivales de Carolina del Norte.

Ballet y folklore mexicano en un solo paso

“Empecé cuando probablemente tenía seis años. Participaba en pequeños eventos de mis escuelas. Surgió de manera natural y simplemente seguí bailando. Siento que es una forma de expresarme a través del movimiento. Por eso elegí formarme en esta carrera y he crecido gradualmente. He ido a actuar en teatros por todo Carolina del Norte, así como a presentarme con grupos y organizaciones”, dijo la bailarina a La Noticia.

Según relató, sus primeros pasos fueron en el ballet, el jazz y las danzas contemporáneas. Sin embargo, a medida que su habilidad en la danza crecía, también lo hacía su visión artística. Fue entonces cuando decidió fusionar sus dos mundos: los ritmos tradicionales que conocía y los de sus raíces como hija de inmigrantes.

El impacto de la herencia latina, en especial del folklore mexicano, en su danza, es una forma de honrar la cultura de quien le dio la vida y le apoyó en toda su carrera: su mamá (María Romero), quien es oriunda del Estado de México.

“Al ir creciendo con la cultura que mi mamá me mostraba, empecé a amar el arte popular. Las historias que me contaron sobre estas danzas y la cultura y el significado detrás me ayudaron a implementar la creatividad de mis bailes. Siento que es bonito aprender sobre mis raíces, así que quería compartirlas con el mundo”, comentó.

Melody: “Casi en todas mis clases de danza soy la única latina”

Para llegar a los escenarios que ha alcanzado, tanto Melody como sus padres hicieron numerosos sacrificios. Brian Shanahan (su padre) asumió la mayor carga financiera del hogar y de la carrera de su hija, mientras que María, su madre, trabajaba medio tiempo como representante de servicio al cliente, pero también se encargaba del hogar y de llevarla y recogerla de sus clases, tanto académicas como de danza.

“Tengo mucho apoyo. Un apoyo enorme, especialmente de mi mamá. Ella es la principal razón por la que he estado obteniendo tantas oportunidades”, dijo.

Por su parte, María comentó: “Desde chiquita no hemos parado. El baile es una carrera que requiere constancia y mucha práctica. Por lo que era llevarla sin falta. También es un género que requiere miles y miles de dólares. El ballet no es barato, creo que por eso se ven pocas latinas. Si acaso, Melody era la única que se veía de herencia latina. Sin embargo, es un sacrificio que vale la pena hacer y que volveríamos a hacer, porque el dinero no se compara con saber que es feliz y que cumple su sueño”.

Melody Shanahan fusiona la elegancia del ballet con la riqueza del folklore mexicano, una danza que honra sus raíces y la cultura de su madre (Foto: byfranco)

A pesar de los desafíos de ser una de las pocas latinas en el mundo del ballet, Melody Shanahan sigue persiguiendo sus sueños con determinación y pasión (Foto: cortesía Melody la Mexicana)

“Casi en todas mis clases de danza soy la única latina”, confirmó Melody.

La rutina de una estudiante y bailarina profesional

El día a día de Melody es una mezcla de estudios y entrenamientos intensivos. Actualmente, es estudiante de Criminología en la UNC Charlotte, pero también está en prácticas para obtener una certificación en Charlotte Ballet Academy. Por lo que sus mañanas, en especial, los lunes, miércoles y sábados, comienzan muy temprano y terminan tarde. Además, cuenta que en casa, las clases no terminan y práctica en su garaje para no perder fuerza y mejorar sus habilidades.

La combinación de estudios y entrenamientos no es fácil. Cuenta que ese es uno de los desafíos que enfrenta a diario.

“Lo que he aprendido es que es importante mantener una mente abierta, pero también ser fiel a mis raíces. Además, la importancia de aprovechar todas las oportunidades que pueda para ganar experiencia”, añadió.

A pesar de su pasión por la danza, Melody también ha considerado un Plan B. "La razón por la que elegí estudiar criminología es por dos razones. Primero, porque me he lesionado un par de veces, y eso me hizo pensar: '¿Y si me lesiono y nunca puedo bailar otra vez? Necesito encontrar otra cosa'. Además, la criminología es algo que también me apasiona, por lo que no descarto esa opción como una posible carrera alternativa".

Su mensaje: “cualquiera puede bailar”

A lo largo de su carrera, Melody ha participado en numerosos festivales en Charlotte, Raleigh, Greensboro y Carolina del Sur, como el Boom Charlotte, The International Festival de UNC Charlotte, entre otros y ganó como Mejor Bailarina Clásica del 2024, según el diario Queen City Nerve.

Con solo 18 años, Melody tiene grandes metas. "Realmente quiero viajar y ser profesional. Además, quiero tener mi propio estudio. Así podría compartir estas ideas, esta fusión con otras personas", comenta

Su consejo para quienes están interesados en iniciar una carrera en este mundo artístico es: “Cualquiera puede bailar, sin importar la edad, género, color o ética. Pero se debe tener determinación y hacer lo mejor que puedas… Hay muchas oportunidades, pero debes esforzarte, mejorar y mantener tus raíces, tu herencia. Porque si amas lo que haces, te dará el impulso de superar muchos obstáculos”.

Para seguir la carrera artística de Melody Shanahan puedes visitar sus redes sociales como: Melody la Mexicana.

