Tony Bennett y Lady Gaga vuelven a sorprender a los aficionados del dueto con el lanzamiento de su nuevo tema ″I Get A Kick Out Of You″.

El estreno del sencillo se realizó el 3 de agosto en conmemoración de los 95 años que Bennett cumplió ese día.

La pieza de jazz vuelve a combinar las voces de ambos y es un verdadero gusto para los aficionados de colaboraciones como ″Winter Wonderland″, tema navideño de jazz que Tony Bennett y Lady Gaga cantaron en 2014.

″¡Feliz 95 cumpleaños @itstonybennett! ¡Te quiero!″, le dijo Gaga al cantante desde su cuenta de Instagram.

Tony Bennett canta en la ceremonia inaugural del Museo de la Estatua de la Libertad en Nueva York, el 15 de mayo de 2019. (Foto por Evan Agostini/Invision/AP, Archivo)

La familia de Bennett reveló en un reportaje publicado en febrero que el cantante de jazz padece de Alzhéimer desde hace cuatro años.

″Él está haciendo tantas cosas, a los 94 años, que muchas personas sin demencia no pueden hacer. Realmente es el símbolo de esperanza para alguien con un trastorno cognitivo″, dijo Gayatri Devi, el neurólogo que diagnosticó a Bennett en el reportaje donde se revela su condición.

