La Oreja de Van Gogh anunció el 12 de agosto que realizará su nueva gira de conciertos "Un susurro en la tormenta, Tour USA 2021" en distintas ciudades del país.

El último recorrido de la banda fue en 2017 cuando la agrupación española recorrió 14 lugares en el país.

Estas son las ciudades y fechas de conciertos de La Orega de Van Gogh en su gira "Un susurro en la tormenta, Tour USA 2021".

Noviembre de 2021

4 de noviembre: Orlando, House of Blues.

5 de noviembre: Miami, The Fillmore.

6 de noviembre: Atlanta, Buckhead Theatre.

8 de noviembre: Washington DC, Warner Theatre.

11 de noviembre: Nueva York, NYCB Theatre at Westbury.

14 de noviembre: Denver, Summit.

16 de noviembre: Houston, House of Blues.

18 de noviembre: San Antonio, The Aztec Theatre.

19 de noviembre: Dallas, House of Blues.

21 de noviembre: McAllen, McAllen Perfoming Arts.

24 de noviembre: Chicago, House of Blues.

26 de noviembre: San Francisco, The Fillmore.

30 de noviembre: Las Vegas, House of Blues.

Diciembre de 2021

2 de diciembre: Riverside, California, Riverside Municipal Auditorium.

4 de diciembre: Sacramento, Ace of Spades.

5 de diciembre: Phoenix, The Van Buren.

7 de diciembre: San Diego, House of Blues.

9 de diciembre: Los Ángeles, The Wiltern.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas están a la venta en: https://www.ticketmaster.com/la-oreja-de-van-gogh-tickets/artist/714700

Imagen compartida con La Noticia vía correo electrónico por Copyright © 2021 Michel Suarez Agency.

Leire, Pablo, Xabi, Haritz y Alvaro ya presentaron su nueva giran en España, donde agotaron las entradas en los espectáculos celebrados en Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona y San Sebastián.

"Un susurro en la tormenta, Tour USA 2021" de La Oreja de Van Gogh está organizada por AGTE Live.

Información compartida con La Noticia por: Copyright © 2021 Michel Suarez Agency, All rights reserved.