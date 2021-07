En el mundo de las redes sociales hay empresas de tecnología y desarrolladoras que apuestan por crear plataformas en donde el video es el rey, si bien en un principio existió Vine (duró sólo unos años), después vinieron otras marcas como Snapchat, Tik Tok y otras como Instagram o Facebook lanzaron actualizaciones para poder competir con estas compañías.

Ahora, hay otra plataforma que llega con una enorme inversión para competir contra los grandes monstruos tecnológicos de Silicon Valley y su nombre es Kwai, una plataforma de videos cortos que es propiedad de Kuaishou.

Después de tener un éxito tremendo en Brasil al ser la plataforma más descargada, Kwai decidió saltar a México y próximamente están pensando en ingresar al mercado de Estados Unidos, además que aspira de ser un referente comercial para las distintas marcas que quieran publicitarse en la plataforma.

Kwai es una aplicación de videos cortos y transmisión en vivo con un enfoque centrado en el entretenimiento y la vida real, donde además, si tienes gran creatividad, la misma plataforma te ayudará a aumentar tu alcance, número de seguidores y hasta monetizar cada video que subas.

En comparación con otras plataformas como Tik Tok, en Kwai la forma de monetizar es mucho más sencilla, además que hay asesores y gente especializada en la plataforma que te guía para crear contenido de mejor forma.

El caso de Manny Mata es una historia de éxito dentro de Kwai, en un principio, tenía un trabajo como cualquier persona, pero descubrió que tenía talento para ser creador de contenidos, decidió dejar sus labores para realizar videos y su vida cambió de inmediato.

“Me buscó Kwai, ahí empecé a monetizar mis videos, a crear un público para mí. En lo económicamente cambio¿ó mi vida, antes tenía dos trabajos, dejé todo cuando comencé a monetizar mis videos, me arriesgué, me la jugué toda, ahora ya tengo mi estudio, mis personajes y vamos avanzando”, agregó.

Manny reveló cuál es el secreto para ser un creador de contenidos exitoso, además, el hacer videos en la plataforma le cambió la vida por completo a él y su familia.

“Lo primero que debes tener es iniciativa, confiar en ti, no dejarte llevar por las críticas o el hate. Yo empecé a grabar con un celular Samsung, no tenía una producción atrás, desde ahí me enfoqué, no necesitas tener una gran producción”, dijo.

“Constancia es el secreto, estar ahí en la plataforma, hay cosas que puede hacer la gente comedia, terror, pero todo es constancia. Aquí termino de grabar y ya estoy pensando en qué voy a hacer para hacer videos”, reveló.