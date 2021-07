¡Por fin! La espera terminó y la ceremonia de inauguración dará el inicio oficial a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 luego de un año de postergación debido a la pandemia de coronavirus.

Al igual que otros eventos deportivos afectados por la pandemia, la ceremonia inaugural de la justa olímpica de Verano se llevará de forma atípica y bajo estrictos protocolos sanitarios.

Para empezar, como ya se había anunciado previamente, ninguno de los eventos contará con la presencia de público con el fin de evitar contagios de COVID-19.

Sin gente en las gradas, pero sí con algunos invitados VIP, el rito de inicio tendrá contará con la presencia de líderes como Naruhito Shinno, emperador de Japón y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

Tal vez la tradición que más se va a extrañar es el emocionante desfile de las delegaciones de todos las naciones participantes.

Con todo y prohibiciones, la ceremonia inaugural llena de expectativa al mundo debido a los increíbles espectáculos que se acostumbran en un evento como las Olimpiadas.

Juegos Olímpicos Tokio 2020: Horario, cuándo y dónde ver la ceremonia de inauguración en Estados Unidos

¿Cuándo es la ceremonia? Viernes 23 de julio de 2021

¿A qué hora es la inauguración? 7:00 a.m. ET, 4:00 a.m., PT

¿Dónde es el evento? Estadio Olímpico de Tokio, Japón

¿Dónde ver la ceremonia de inauguración en vivo? NBC, NBC Sports, NBC Olympics, Peacock (streaming)