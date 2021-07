Luego de mucha presión como uno de los máximos favoritos a subir al podio, Caeleb Dressel ganó su primera medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tras quedar en primer lugar e imponer una nueva marca en los 100 metros libres.

Dressel ganó la primera medalla de oro individual de su carrera olímpica con dos brillantes vueltas a la piscina el jueves, quedándose con los 100 metros libres al superar al campeón defensor, el australiano Kyle Chalmers.

Katie Ledecky tuvo una nueva oportunidad contra Ariarne Titmus, pero en esta ocasión ninguna de ellas se llevó el oro. China venció a las australianas y estadounidenses con una actuación de récord mundial en el relevo 4×200 estilo libre.

Los tres equipos superaron la marca previa, pero China logró su segundo récord mundial de la justa a pesar de un increíble último relevo de Ledecky.

Fiel a su estilo, Dressel se lanzó a la piscina y se apoderó del liderato. Se mantuvo al frente a la mitad de la justa y después contuvo la embestida del australiano, quien buscaba su segundo oro consecutivo.

“Significa mucho”, admitió Dressel. “Sabía que el peso estaba sobre mis hombros”.

Dressel ganó con un récord olímpico de 47,02 segundos, apenas seis centésimas por delante de Chalmers. el bronce fue para Kliment Kolesnikov (47,44), quien amplió su cosecha de medallas luego de ganar la plata en los 100 estilo dorso.

“No me preocupaba nada”, dijo Dressel. “Durante la competencia no hay mucho más que puedas hacer. Va a pasar lo que tenga que pasar. Me apegué a mi plan y si quedaba primero bien, y si quedaba segundo, también”.

Las tres primeras medallas de oro en la carrera de Dressel fueron en relevos, dos en Río y otra en el 4×100 de Tokio.