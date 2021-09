Luego de toda la polémica que se volvió viral en torno a la persona no binaria que rompió en llanto cuando le dijeron compañera y no 'compañere', la novela tiene un nuevo capítulo pues Andra Escamilla, joven en cuestión, demandará a la Piñatería Ramírez por crear su piñata.

La misma Piñatería Ramírez dio a conocer en sus redes sociales que Andra Escamilla, que se volvió viral, los demandará por hacer la piñata de 'compañere'.

Originaria de Tamaulipas, la Piñatería Ramírez posteó una foto con la amenaza de demanda de Andra escamilla.

'Esperen mi demande', se puede ver en la foto de la Piñatería Ramírez.

La Piñatería, que se caracteriza por hacer piñatas famosos y políticos, ironizó en su respuesta.

'Habemus demede...(no se que sea pero sé parece a demanda) así que pediré su apoyo cuando este en Almoloya.'

Aunque la publicación de la Piñatería se volvió viral, no se sabe si el posteo de Andra Escamilla es real al no ser una cuenta verificada.

Andra Escamilla, que se considera una persona trigénero, subió un posteo a su cuenta de TikTok aclarando lo que pasó en en el Tec de Monterrey cuando pidió le dijeran 'compañere'.

Señaló que no le molestan los memes que se hicieron, pero sí el acoso del que fue víctima después.

'Este video va a ser un poco serio, porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicará un Tiktok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido.'