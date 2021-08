A través de redes sociales, se ha hecho viral el video de una persona no binarie, quien lloró durante una clase en línea, luego de que fue nombrade con un pronombre con el que no se identifica: "no soy tu compañera, soy tu compañere", fue la frase que dijo antes de romper en llanto.

El video se ha hecho popular en redes sociales como TikTok y Twitter, en el que se puede ver a la persona hacer una pausa a uno de sus compañeros, quien le llamó "compañera", cuando había dejado en claro que sus pronombres son elle y/o él.

"No soy tu compañera, soy tu compañere", dijo elle antes de romper en llanto y apagar su cámara.

Ante el reclamo de su compañere, el joven rectificó su frase y siguió hablando: "perdón, una disculpa compañere", dijo el estudiante.

El caso se ha hecho viral, pues no muchas personas están informadas sobre el género no binarie y lo que esto significa.

Aunque ha habido burlas por la reacción de la persona y bullying en su contra, a través de redes sociales también se ha difundido la importancia de reconocer a las personas no binaries y de respetarles.

"Si eres capaz de burlarte de ese video, eso te deja peor parado a ti, ¿no? Porque significa que no tienes las herramientas necesarias para comprender o imaginar cómo lo está pasando otra persona.

Aquí habría una persona que tendría que estar enfrentando consecuencias legales y es la persona que grabó el video y que lo distribuyó", han señalado en redes sociales como TikTok.

Hayas o no hayas visto el video viral, aquí te dejamos la explicación de por qué las burlas sobre la persona no binarie que lloró en clase al decir "no soy tu compañera, soy tu compañere", están mal.