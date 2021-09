El latino John Ramírez estaba en una pequeña celda, a unos pies de la cámara de la muerte, cuando recibió la noticia de que la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente su ejecución en Texas.

Aunque su muerte estaba programada para este miércoles, la Corte Suprema otorgó un indulto temporal de última hora al hombre que mató a otro latino en un asalto a una tienda en el 2004.

Habrá que recordar que, como último deseo, Ramírez pidió al Tribunal Supremo federal que le permitieran que un pastor rezara y le pusiera las manos sobre él en el momento en que le apliquen la inyección letal.

El estado de Texas y dos tribunales inferiores habían negado dicha petición, sin embargo, a último momento, el tribunal emitió una orden concediendo su solicitud de suspensión, mientras decide si se violaron sus derechos religiosos.

De acuerdo con AP, Ramírez ya estaba a unos pasos de la muerte, en la prisión de la Unidad de Huntsville, cuando el portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jason Clark le informó el indulto.

Esta es la tercera vez que se retrasa la ejecución de Ramírez, siendo la primera en 2017 y la segunda en septiembre del 2020 debido a la pandemia.

Aquí te dejamos le comunicado de la Corte Suprema, sobre la suspención temporal de la ejecución del latino John Ramírez en Texas.

