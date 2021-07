La selección olímpica de México se enfrentará al local Japón en busca de los tres puntos que aseguren un lugar en los Cuartos de Final del torneo.

Luego del estupendo inicio mexicano con una goleada a Francia, la escuadra comandada por Jaime Lozano tendrá su prueba más difícil de la Fase de Grupos cuando enfrenten a lo nipones, que cuentan con el factor anímico de jugar en su país, aunque no haya público en los estadios.

Japón viene de derrotar por la mínima al conjunto de Sudáfrica con un un gol de su máxima estrella, Takefusa Kubo, joven jugador de 20 años que pertenece al Real Madrid de España.

En palabras de su capitán, Guillermo Ochoa, México llega con la máxima concentración y seriedad al encuentro contra los japoneses sabiendo que a pesar de haber goleado 4-1 a los galos, solo es un paso y no han ganado nada aún.

A diferencia del partido frente a Francia, México se enfrentará a una escuadra con un estilo de juego similar al suyo. Si bien, el juego aéreo nipón no es un problema en el papel, los aztecas deberá de ponderar el desgaste físico, orden y asociación.

Japón vs México: Horario, cuándo y dónde ver el partido de Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en Estados Unidos

¿Cuándo es el juego? Domingo 25 de julio de 2021

¿A qué hora es el partido? 7:00 a.m. ET, 4:00 a.m. PT

¿Dónde es el enfrentamiento? Estadio Saitama, Japón

¿Dónde ver el juego en vivo? NBC, NBC Sports, NBC Olympics, Peacock (streaming)