Uno de los pasos más importantes y determinantes en los casos de asilo es el momento en el cual es citado para una entrevista personal ante los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS). Son ellos quienes tramitaron su solicitud y quienes decidirán si la aprueban o niegan.

Un paso que para la abogada de inmigración Sharon Dove, se trata de una jugada de “ganar” o “perder”. “Si ganas, obtendrás una residencia condicionada, en donde no puedes ser deportado, al menos que cometas un delito muy serio. Tendrás autorización de trabajo y, si te quedas por un año, podrás aplicar para ser un residente legal permanente”.

Pero si el USCIS rechaza su caso y “pierde”, como dice la abogada. Aún tiene otras alternativas para apostarle a su sueño de vivir legalmente en el país.

“Cuando leí mi caso, ya sabía que me lo iban a negar”

Sara, una venezolana cuyo nombre fue cambiado a petición de ella, solicitó asilo en el 2019. En ese momento contrató a una paralegal para ayudarla a llenar la solicitud y que la orientara con la redacción de su testimonio. Un servicio que considera que le hizo perder su caso cuando la citaron para una entrevista al mes siguiente.

“Le pagué $3,500 por ayudarme a llenar las planillas y ella se ofreció a ayudarme a redactar mi historia porque, según ella, tenía más conocimientos de cómo es que se debe narrar… le conté mi historia y ella llenó las planillas y envió el caso, pero no me envió una copia a mí. Luego me citaron para la entrevista, algo que me sorprendió porque pensé que se tardaría. Por días y semanas le insistí que me enviara (la copia) de mi caso y no me respondía. Ella me lo envió apenas dos días antes y cuando leí mi caso, ya sabía que me lo iban a negar”.

Agregó: “La paralegal escribió mal el nombre de mi pareja, mi apellido, el nombre de la ciudad de donde vengo, colocó una dirección que no correspondía con mi dirección en Venezuela y hasta puso que yo tenía varios hijos y solo tengo una, entonces en la entrevista sentía vergüenza de que estar diciendo algo que no coincide con lo que ellos estaban leyendo, cómo les digo que me equivoqué en cuantos hijos tengo, no tiene sentido y fue allí cuando me dijeron ‘no te creemos tu caso’, ni yo me creía mi caso, era evidente que la abogada utilizó una plantilla y cambió información, ese fue el precio de confiar en una paralegal y no redactar mi propia historia”.

Ser representado en corte puede costarle más de $10,000

Sara no recibió una carta detallada de la negación por su solicitud, pero ante la duda acudió semanas después a una oficina de USCIS en Miami, Florida, y le informaron que su caso fue remitido a la Corte de Inmigración, pero debido a la pandemia y a las largas demoras con los casos de asilo, aún no se ha presentado en corte.

Aunque Sara aún no ha contactado a un abogado, ha buscado diferentes presupuestos para representación legal en corte, los precios que le han dicho son entre $4,500 y $10,000, más viáticos y hospedajes de ser necesario. “Esto es solo por ir a la corte, por apelar sería extra”, añadió.

¿Qué decisiones puede tomar el oficial de inmigración?

Conceder el asilo.

el asilo. Enviar su caso de asilo a un Tribunal de Inmigración, si usted ingresó y/o se encuentra ilegalmente en el país.

Enviar su solicitud de asilo a la Corte de Inmigración que tenga dentro de su jurisdicción.

Notificar su intención de negación.

Me llegó una Notificación de Intención de Negación, ¿qué significa?

Si este es su caso, según Dove, significa que usted tendrá 16 días para explicar por escrito por qué se le debe conceder el asilo, enviando evidencias que sustenten su caso. Si no responde, se le será negado el asilo, pero si lo hace, el oficial podrá aprobar o negar su reclamación (respuesta).

En este caso, usted puede volver a solicitar el asilo, pero debe demostrar que las circunstancias que afectaron su elegibilidad cambiaron.

¿Qué pasa cuándo USCIS remite su caso de asilo a la Corte de Inmigración?

La abogada Sharon Dove es la directora del Programa de Justicia para Inmigrantes del Centro de Apoyo Legal de Charlotte, el cual se centra en brindar asistencia legal individual. Según explicó, generalmente durante la entrevista ante USCIS, salvo ciertas excepciones, la persona no suele saber si se le aprobó o no el asilo.

“El tiempo varía enormemente de un caso a otro. A veces tardan hasta años en enterarse y si la solicitud de asilo es denegada por USCIS, la persona será remitida a un proceso de deportación y debe esperar a que el juez de inmigración programe una audiencia en donde se hará una valoración adicional”, dijo.

“​​Un referido (envío del caso a corte) no es una denegación de su solicitud de asilo. En su lugar, referimos su caso para una evaluación adicional de parte del tribunal de inmigración… Le enviaremos una carta explicativa y un Formulario I-862, Notificación de Comparecencia, en la que se le indica la fecha y hora en que deberá presentarse al tribunal. No tiene que volver a presentar su solicitud de asilo”, señala el portal web de USCIS.

Por su parte, la abogada explicó que la decisión del juez puede ser:

Otorgar el asilo.

el asilo. Negar el asilo y otorgar una retención de la deportación o la protección bajo la Convención Contra la Tortura .

. Denegar su asilo.

¿Qué hacer si la Corte de Inmigración niega su solicitud de asilo?

“Todos tienen el derecho de apelar una decisión no favorable, pero no es una apelación directa por el caso de asilo, es una moción para que el caso sea reconsiderado, porque se cree que se cometió un error al no tomar en cuenta ciertas pruebas”, dijo Dove, quien además explicó que esta apelación se presenta a la Junta de Apelaciones de Inmigración y si recibe una respuesta no favorable, puede presentar una apelación al Cuarto Circuito de la Corte Federal.