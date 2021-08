Henri se convirtió en huracán en la costa de Carolina del Norte mientras avanza hacia el norte del Atlántico.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el fenómeno avanza con vientos de 75 millas por hora.

Asimismo, las autoridades recomendaron mantenerse alejados del agua. Tan solo en el área de Wilmington, se reportó el rescate de al menos 50 personas, debido a la fuerza de las olas, desde Carolina Beach hasta Wrightsville Beach.

Lifeguards were extremely busy Friday, as over 50 rip current rescues were reported from Carolina Beach to Wrightsville Beach, NC. A high risk for rip currents continues today. This video comes from the Wrightsville Beach Fire Department, showing one of the rips from yesterday. pic.twitter.com/FiCxaVbCbP