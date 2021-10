No había una sola calle de Rosario, Argentina, que no tuviera alguna barda pintada de negro y rojo como si se tratara de una masiva huelga obrera.

Pero en vez de la fotografía más replicada en la historia de la humanidad tomada por Alberto Korda a Ernesto ‘Che’ Guevara (5 de marzo de 1960) y consignas marxistas, imágenes de Marcelo Bielsa y su icónico grito “¡Newell’s, carajo!”, tapizaron las paredes de la ciudad.

Eran principios de la década de 1990 y el equipo de la Lepra había ganado dos campeonatos de la mano del entrenador al que llamaban—con razones de sobra— ‘Loco’.

Su plantel tenía una sólida base de jóvenes que conocía desde adolescentes.

Los nombres de Gustavo Berizzo, Gabriel Batistuta y Mauricio Pochettino tenían en sus venas el ADN del club, pero sobre todo, el gen bielsista.

No obstante, en el equipo había también jugadores de amplia experiencia como Gerardo Martino, quien transformó su manera de concebir el fútbol de la mano del ‘Loco’.

Martino, una transformación bielsista y revolución

‘El Tata’ era un futbolista mítico para los hinchas de Newell’s y ya estaba convertido en figura cuando llegó Bielsa.

Porque el fútbol, como las grandes revoluciones, son un constante cambio.

Como entrenador, Martino se propuso crear su propia corriente revolucionaria, anteponiendo el orden táctico.

Así cimentó las bases del Atlanta United de la MLS de Estados Unidos en 2017, cuando se convirtió en el primer entrenador de la historia del equipo.

Tras darle el primer título de su vida al Atlanta, ‘El Tata’ se marchó para dirigir a la Selección Mexicana.

Pero jamás dejó de voltear hacia el otro lado de la frontera, donde la MLS y su constante crecimiento, provee de algunos jugadores al combinado tricolor.

“Realmente no es algo en lo que me detenga demasiado”, dice el seleccionador mexicano a La Noticia sobre las comparaciones entre el fútbol de México y el estadounidense.

“Es decir, yo he disfrutado mucho de la MLS, me gustó mucho dirigir y la competitividad de la liga; la forma de jugar de algunos equipos, la categoría de entrenadores que había, la verdad lo he disfrutado”.

“Ahora estoy disfrutando ser el entrenador de la selección de México y no me detengo en si una crece demasiado o la otra no crece tanto”.

'Tata', parte del desarrollo de MLS

Y es que el argentino de 58 años ha atestiguado el exponencial desarrollo de la liga de Estados Unidos, una inercia que ayudó a impulsar a su breve paso por Georgia.

“Está claro que los años que tiene la MX son diferentes a los de la MLS; todo es un proceso”, explica.

“El margen de crecimiento de la MLS al ser una liga bastante nueva es mucho mayor que el que pueda tener la MX”.

“Acá lo dije hace rato, lo más importante es que una liga y otra sigan creciendo y hagan mucho más fuerte a la región que es lo más importante”.

Así como Bielsa recorrió más de 25,000 kilómetros para visitar cada rincón de su país con tal de encontrar jugadores abordo de su FIAT 147, Martino ahora saca provecho de la tecnología para sondear a sus potenciales seleccionados.

El mundo sí que ha cambiado en 30 años, pero las verdaderas ideas —como las del ‘Loco'— son eternas.

