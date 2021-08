Este viernes 13 de agosto se estrenará en la plataforma de HBO la serie documental sobre la vida y carrera política del expresidente Barack Obama.

Bajo el título de 'A More Perfect Union', la serie mostrará cómo fue el camino al poder de un personaje tan ambicioso y carismático como Obama.

'El contraste entre él y la persona que lo siguió en la presidencia, Donald Trump, es tan evidente que resulta difícil no reconocer la importancia de su legado. Casi desde el minuto en el que salió de la Casa Blanca', explica Jelani Cobb, doctor en historia estadounidense, escritor de la revista The New Yorker y productor del documental.

La historia de Obama ha tenido un impacto profundo en la cultura de Estados Unidos. Su esposa, Michelle Obama, publicó un libro que fue todo un best seller, 'Becoming', y el propio expresidente también sacó uno llamado 'A Promise Land'.

También hay una película sobre el primer encuentro de la pareja, Southside With You, junto a documentales como Dreams of Obama y The Final Year que analizan varios aspectos.

Pero Cobb apostó a esta nueva producción que empezó a gestarse desde que Barack Obama dejó la presidencia.

'Empezamos a hablar de su legado en el momento exacto en que Donald Trump estaba haciendo todo lo posible para tratar de desmantelarlo', señaló.

'Obama: In Pursuit of a More Perfect Union' está dividido en tres partes y analiza la juventud, la carrera presidencial y los dos mandatos que el expresidente (2009-2017) pasó en la Casa Blanca.