Si necesita útiles escolares gratuitos para este próximo año escolar, aquí hay información sobre un sorteo en Raleigh.

Útiles escolares gratuitos

Los niños regresarán a la escuela muy pronto y Project CATCH se está preparando para su fiesta anual de regreso a la escuela.

El Proyecto CATCH significa Acción Comunitaria Dirigida a Niños Sin Hogar y es un programa del Ejército de Salvación fundado en 2011.

Como parte de la fiesta, Project CATCH regalará útiles escolares a los niños del condado de Wake.

Las personas que deseen inscribirse para recibir suministros deben comunicarse con Sharmaine Joyner del Proyecto CATCH al 919-390-6495.

Project CATCH regalará los artículos con cita previa el 4 y 5 de agosto de 10 a.m. a 3 p.m.

Si desea donar suministros

Project CATCH está pidiendo la ayuda de la comunidad para donar artículos para proporcionar a los estudiantes. Si estás interesado en donar útiles escolares, aquí tienes la información que necesitas.

Los útiles necesarios incluyen lo siguiente:

mochilas

lápices y bolígrafos,

crayones y marcadores,

carpetas escolares,

papel,

y desinfectante de manos.

Los artículos se pueden dejar en Judy D. Zelnak Center of Hope, 1863 Capital Blvd., Raleigh, de lunes a jueves, de 8 a.m. a 5 p.m. y viernes de 8 a.m. a 2 p.m.

Se requieren suministros antes del 31 de julio.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.