Alrededor de 126,000 galones de petróleo se derramaron frente a la costa sur de California causando la muerte de aves, peces y siendo un "potencial desastre ecológico", de acuerdo con la alcaldesa de Huntington Beach, Kim Carr.

Fue este domingo por la mañana cuando se reportaron pájaros y peces muertos a las orillas de las costas del estado.

La supervisora del condado de Orange, Katrina Foley, acudió a sus redes sociales, donde anunció lo que sucedió así como el impacto de este desastre ecológico:

Katrina Foley también anunció que hay una línea para atender a la vida silvestre afectada por el derrame de petróleo que ya llegó a las costas de California: (877) 823-6926.

Foley hizo un llamado para atender inmediatamente este desastre: "Hablé con el alcalde de Newport Beach, vio el petróleo mientras iba en su bote y vio a delfines nadar entre él. Suena peor de la información que tenemos. Reparar, tomar responsabilidad y limpiar debe suceder inmediatamente".

The major oil spill impacting our beautiful coast intensifies. UPDATES:



The @Pacific_Airshow is cancelled.

-We were just notified that oil is continuing to spill from the pipeline breach location connected to oil rig Elly.

-The leak location is ~5 miles off the coast of HB