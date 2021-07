La conductora y estrella de televisión Galilea Montijo confesó que ha sido infiel, volviéndose tendencia tras sus declaraciones.

Galilea realizó una dinámica durante uno de los segmentos del programa HOY, con Ariel López Padilla: un juego llamado "El Manotazo", donde los participantes tenían que contestar varias preguntas, entre ellas "¿Amor o dinero?" y "¿Qué es lo más raro que has buscado en Internet?".

Durante su intervención, tanto Galilea, como Ariel, tuvieron que contestar si alguna vez habían sido infieles.

Ariel contestó que sí, pero que cuando era joven, a lo que Galilea apoyó su idea:

"Es que de chavito uno sí suele hacer esas cosas, ¿verdad?", dijo la conductora, quién más adelante bromeó con una canción de Thalía: "Pero no me acuerdo, no me acuerdo y, si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó" contestó.