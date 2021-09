Funimation, inició el Mes de la Herencia Hispana con miles de horas en español (del 15 de septiembre al 15 de octubre) con suficiente contenido para mantener a los fanáticos en Estados Unidos y Canadá celebrando y pegados a las pantallas durante todo el mes con títulos populares como My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba y Attack on Titan.

El servicio de streaming agregará más de 1,000 episodios nuevos subtitulados en español (y portugués) y más de 600 episodios doblados al español (y portugués), a partir de este mes. Entre las producciones que estarán disponibles en español destacan Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Wonder Egg Priority, SK8 the Infinity, Higurashi: When They Cry y Akudama Drive.

Fue a principios de este año cuando Funimation comenzó a hacer episodios subtitulados y doblados al español y también en portugués para espectadores en Estados Unidos y Canadá.

"Funimation está dedicado a servir a los fanáticos del animé donde y como quieran, y eso incluye a nuestra audiencia del Hemisferio Norte que prefiere ver contenidos en español", dijo Rahul Purini, director de operaciones de Funimation Global Group. “Las historias y los temas que transmite el animé son universales, y Funimation sabe que la audiencia hispana adora su animé. Esta adición a nuestra colección de contenido es solo una de las maneras en que conmemoramos el Mes de la Herencia Hispana”.

Actualmente Funimation tiene miles de horas de Anime en su archivo y cada día está aumentando más y con la reciente compra de Crunchyroll se espera que este contenido aumente de forma exponencial cuando se realice la fusión.