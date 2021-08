El gobernador de Florida: Ron DeSantis amenazó con retener el sueldo de algunos funcionarios escolares que ignoren su orden ejecutiva que prohíbe que las mascarillas sean obligatorias para los estudiantes.

Y es que se ha creado una controversia, luego de que los superintendentes de los distros escolares y los miembros de la junta escolar ignoraron una orden ejecutiva del gobernador, que prohíbe a los distritos escolares exigir el uso de mascarillas a los estudiantes.

La oficina del gobernador, dijo a CBS4 que la Junta de Educación del Estado ″puede adaptar estrictamente las consecuencias financieras″.

A través de Twitter, Christina Pushaw, portavoz del gobernador Ron DeSantis dijo que la regla está dirigida a los funcionarios que exijan el uso de mascarillas a los estudiantes.

More disinformation from Nikki Fried. Schools wouldn't be defunded. Only the salaries of those superintendents and school board members who intentionally defy the EO and the subsequent rules protecting parents' rights. Think of it like targeted sanctions. https://t.co/xGWFLisRzQ