El Centro Nacional de Huracanes, este martes, sigue monitoreando una perturbación con altas probabilidades de convertirse en ciclón tropical, que podría afectar Florida que, de formarse sería llamado Fred y sería la 6 de la temporada.

A las 5:00 AM (ET) el potencial ciclón tropical 6 se encontraba a unas 65 millas al suroeste de Guadalupe y con vientos máximos de 35 millas por hora.

Se espera que se convierta en ciclón tropical hoy y que afectará porciones de Estados Unidos, así como de Puerto Rico, República Dominicana, posiblemente Haiti, Bahamas y Cuba a lo largo de la semana.

Sin embargo, se pronostica que se debilitará una vez que se acerque a La Española, alrededor del miércoles.

Here are the 5 AM AST Aug 10 Key Messages for Potential Tropical Cyclone Six.

Aunque Florida está en la zona donde podría afectar el ciclón tropical, no está claro cómo sería.

Según el Servicio Metereológico Nacional, podría haber lluvias intensas y generalizadas durante la semana y el fin de semana.

Aug 9th at 5pm – Potential Tropical Cyclone Six is forecast to become a Tropical Storm later tonight. While exact impacts for South Florida remain uncertain at this time, widespread & heavy rain will be possible across South Florida late this week into this weekend. Stay tuned!