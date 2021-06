Luego que el New York Times revelara que los fiscales de Nueva York probablemente acusarían penalmente a Donald Trump, ahora, decidieron corregir y no habría ninguna queja en contra del ex mandatario.

Fiscales de Nueva York acusarán penalmente a empleado de Trump, no al ex presidente

Según un documento, es probable que los fiscales de Nueva York que investigan las prácticas comerciales de Donald Trump emitan una o más acusaciones penales esta semana, pero no contra el ex presidente sino contra un empleado de él.

Ronald Fischetti, un abogado que representa a Trump, dijo que basándose en las discusiones con los fiscales, espera que “no se presenten cargos” contra Trump en la ronda inicial de acusaciones.

Otras fuentes familiarizadas con el caso dijeron que los fiscales están preparando cargos penales contra Allen Weisselberg, director financiero de la Organización Trump desde hace tiempo, y también están considerando cargos penales contra la empresa.

Si Donald Trump es acusado, podría poner en peligro su regreso a la política

Esta acción podría colocar en jaque las aspiraciones de Donald Trump de regresar a la política, sin embargo, no se sabe si Allen Weisselberg acusará al ex presidente de alguna situación.

La investigación duró alrededor de tres años, en la cual se investigaron tratos inmobiliarios de Trump y los cargos iniciales del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr, se centrarán principalmente en si Weisselberg y otros funcionarios de la empresa recibieron beneficios y ventajas corporativas.

Estos lujos o beneficios no se habrían declarado en su presentación fiscal y de bienes, por lo que estarían cometiendo un delito.

Fraude fiscal y falsificación de registros comerciales serían algunos delitos en la acusación

Se desconocen los cargos exactos que están preparando los fiscales. Las acusaciones serían las primeras de la investigación contra altos ejecutivos de la empresa de Trump, lo que marca un cambio crítico de la investigación sobre el juicio.

El pasado viernes, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan informó a los abogados del expresidente Trump que estaban estudiando la posibilidad de presentar cargos penales contra su empresa familiar por beneficios complementarios que concedió a un ejecutivo de alto rango, informó el New York Times.

La oficina de Vance había dicho que estaba investigando “una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada” en la Trump Organization, incluyendo fraude fiscal y de seguros, y falsificación de registros comerciales.

Los abogados de Trump se reunieron el jueves con los principales fiscales de la oficina de Vance para tratar de persuadirlos de que no acusen a su empresa.