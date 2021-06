Una vez que Donald Trump salió de la Presidencia de Estados Unidos, comenzaron algunas investigaciones en torno a su patrimonio y en cómo hacía negocios con sus empresas a los largo de Estados Unidos.

Fiscales presentarían cargos penales contra una organización de Donald Trump

Es por eso que ahora, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan informó a los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump que está estudiando la posibilidad de presentar cargos penales contra su empresa familiar.

Los cargos serían presentados por los beneficios complementarios que concedió a un ejecutivo de alto rango, así lo informó el New York Times.

El fiscal de distrito, Cyrus Vance, podría anunciar cargos contra la Organización Trump (Trump Organization) y su director financiero Allen Weisselberg.

Autoridades investigarían fraude fiscal y falsificación de documentos

Con esto, sería el primer cargo penal en la investigación de Vance sobre Trump y sus negocios, además que sería un precedente importante en la carrera por revelar algunos supuestos negocios irregulares del ex presidente.

La oficina de Vance había dicho que estaba investigando “una conducta criminal posiblemente extensa y prolongada” en la Trump Organization, incluyendo fraude fiscal y de seguros, y falsificación de registros comerciales.

Abogados de Trump intentaron persuadir a las autoridades de no demandar

Los abogados de Trump se reunieron con los principales fiscales de la oficina de Vance para tratar de persuadirlos de que no acusen a su empresa, dijo el Times.

El Times añadió que la evolución de la investigación podría aumentar la presión sobre Weisselberg para que coopere con los fiscales y testifique contra Trump.

El expresidente no ha sido acusado y no está claro si se presentarán cargos en su contra. No obstante, la investigación de Vance podría complicar cualquier regreso a la política de Trump.