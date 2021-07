El fiscal general de Carolina del Norte Josh Stein encabezó una coalición de 37 fiscales generales para presentar una demanda contra Google.

Según alegan, el gigante tecnológico perjudicó a los consumidores al usar su dominio para restringir injustamente la competencia con Google Play Store.

De acuerdo con su planteamiento, Google limitó sus opciones y aumentó los precios de las aplicaciones.

La demanda, encabezada por el fiscal general Stein y los fiscales generales de Utah, Nueva York y Tennessee, alega que las acciones de Google violan las leyes antimonopolio federales y estatales.

El Procurador General Stein lideró anteriormente una demanda contra Google por utilizar contratos de exclusión anticompetitivos.

Además de señalar a la empresa por una conducta ilegal para mantener el monopolio de los motores de búsqueda.

“No importa cuán grande sea una empresa, tiene que seguir las reglas”, dijo el Procurador General Josh Stein.

“Google no lo hace”.

“Está usando su poder de monopolio para cortar la competencia y aumentar su poder y ganancias a expensas de los consumidores de Carolina del Norte».

«Lo hace al obligar a los clientes de Google Play Store a pagar de más por las aplicaciones”.

«Continuaré luchando en nombre de millones de consumidores de Carolina del Norte por un mercado que fomente la competencia y la innovación a un precio justo”.

La demanda del fiscal de Carolina del Norte alega que Google:

-Rompió su promesa a los desarrolladores de aplicaciones y fabricantes de dispositivos de que mantendría Android como «código abierto», permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones compatibles y distribuirlas sin restricciones innecesarias, pero no mantuvo esa promesa.

Google no ha permitido que Android sea de «código abierto» durante muchos años, cortando efectivamente la competencia potencial.

-Impone barreras técnicas que desalientan enérgicamente o impiden efectivamente que los desarrolladores de aplicaciones de terceros distribuyan aplicaciones fuera de Google Play Store.

-Obliga a que las aplicaciones patentadas de Google estén «precargadas» en prácticamente todos los dispositivos diseñados para ejecutarse en el sistema operativo Android, lo que elimina la competencia potencial.

-Obliga a los desarrolladores de aplicaciones y a los usuarios de aplicaciones a utilizar el servicio de procesamiento de pagos de Google, Google Play Billing, para procesar los pagos de las compras en la aplicación de contenido consumido dentro de la aplicación.

Al exigir esto, Google puede extraer una tarifa de procesamiento exorbitante de hasta el 30% por cada transacción, que es más de 10 veces más alta que la tarifa que cobran los competidores de Google.

El Procurador General Stein se une a la presentación de esta demanda por los Procuradores Generales de otros estados.

Tales como Utah, Nueva York, Tennessee, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida y Idaho.

Además de Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Virginia, Washington y West Virginia.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

La palabra más mal escrita de Carolina del Norte según Google

¿Apple puede convertir a Carolina del Norte en el estado del futuro?