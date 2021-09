Hoy es el cumpleaños 33 de la actriz Evan Rachel Wood y, a pesar de su prolífica carrera, la famosa ha pasado verdaderos problemas como los abusos que sufrió por parte del cantante, Marilyn Manson.

Wood debutó en el cine a los 9 años con la película 'Cavando hasta China', lo que le valió una nominación a los Globos de Oro.

Tiempo después volvería a ser nominada a Mejor Actriz de Drama en los mismos premios por 'Thirteen'.

Pero Wood no solo es famosa por su trabajo actoral, también es una destacada activista en contra de la violencia de género.

Razón que la ha llevado a contar su historia para concientizar y apoyar a más víctimas de este problema.

Marilyn Manson y los abusos sobre Evan Rachel Wood

La actriz estremeció al medio del espectáculo a principios de este año, luego de dar a conocer los abusos sexuales y psicológicos que sufrió al lado Marilyn Manson.

'El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Me empezó a preparar cuando era adolescente y abusó de mi horriblemente por años', escribió la actriz en un comunicado en Instagram.

Al hacerse pública su historia, otras cuatro mujeres decidieron alzar la voz en contra del controvertido cantante.

'Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me dejara someter. Estoy harta de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y llamar la atención sobre las muchas industrias que se lo han permitido, antes de que pueda arruinar más vidas. Apoyo a las víctimas que no permaneceremos calladas.'

Wood ya había contado esto en el 2018 frente al Congreso en el marco de la Ley de Declaración de Derechos Supervivientes de Agresiones Sexuales.

Pero fue hasta el 2021 que hizo público el nombre de Marilyn Manson como su agresor.

'Comenzaron poco a poco, pero los abusos se intensificaron con el tiempo, incluyendo amenazas contra mi vida y ataques psicológicos. El hombre que decía que me amaba me violó creyendo que estaba inconsciente', declaró Wood en 2018.

Desarrolló estrés postraumático

La famosa dio detalles de el maltrato que sufrió a manos de Manson.

'Me ataba las manos y los pies para ser torturada mental y físicamente hasta que mi abusador sentía que había quedado probado mi amor por él... Mientras estaba atada y era golpeada me decía: podría matarte ahora mismo, en ese momento sentí que mi cuerpo me abandonaba y tenía demasiado miedo de huir', aseguró.

Siete años después le diagnosticaron estrés postraumático, incluso se autolesionaba y se quiso suicidar dos veces.

El testimonio de Wood alcanzó mucho eco gracias al movimiento Me Too, en contra de los abusos ya agresiones contra las mujeres.