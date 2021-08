La muerte del comediante Sammy Pérez el pasado 30 de julio a causa del COVID-19, dejó una gran deuda en el hospital para su familia; sin embargo, Eugenio Derbez se hará cargo de ella.

Eugenio Derbez, quien fue su jefe en varias de sus producciones, estuvo al pendiente de la salud de Pérez desde que enfermó hasta el momento de su muerte.

Ahora, Derbez apoyará a la familia de Sammy con la millonaria deuda en el hospital donde estuvo internado el comediante, dijo Daniel, sobrino de Pérez, en entrevista para Imagen.

“Como tal ahorita los abogados de Eugenio Derbez están encargándose de eso, no nos han informado a ciencia cierta. Al parecer hay una firma que es la persona que lo ingresó que es su expareja y de esta forma no sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de la deuda”, comentó el sobrino.

Daniel comentó que la familia de Sammy está agradecida con Derbez y que la deuda asciende a millón y medio de pesos (75,000 dólares).

“Eugenio estuvo de principio a fin, apoyándonos en todos los sentidos y actualmente preocupado por cómo estamos, qué necesitamos, asesorías y eso es lo que agradecemos más, que Eugenio jamás se deslindó hasta que nos entregaron las cenizas”, agregó.

El sobrino de Sammy también habló de la expareja de su tío, Zuleika Garza, quien fue acusada de escapar con las tarjetas de crédito de Pérez tras su muerte.

“El día que nos entregaron el cuerpo de mi tío, ella mandó a dos personas, no sé si familiares o amigos a que me entregaran unas tarjetas, había dos o tres que sí eran de mi tío y otras de no sé quién eran, de una persona que no conozco”.

Daniel comentó que la familia está planeando un homenaje a Sammy, pero desconoce la fecha debido a que el fin de semana murió el hermano del comediante, también a causa del coronavirus.