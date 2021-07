La muerte del actor y comediante Sammy Pérez conmocionó al mundo del espectáculo, uno de los personajes que trabajó muy de cerca con él fue Eugenio Derbez, con quien compartió escenario en diversos programas.

Derbez entabló una amistad cercana con Sammy Pérez, quien saltó a la fama por un baile hecho en el extinto programa El Calabozo y a partir de ahí comenzó su carrera en la televisión mexicana.

La cercanía que tenía Eugenio Derbez con Sammy Pérez nunca la ocultó, ambos trabajaron en los programas «Derbez en cuando» y «XHDRBZ», para después saltar a otros programas de entretenimiento nocturnos.

Luego de enterarse de la muerte de Sammy Pérez, Eugenio Dérbez compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde se despidió de su ex compañero y alabó sus orígenes.

“Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su carisma. Nos enseñó que se puede estar contento, cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión. Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros. Descanse en paz”, dijo en un posteó de Instagram.

Por otra parte, Eugenio Derbez habló con el programa Hoy, donde reveló la amistad cercana que llevaban y todo lo que significaba para él.

“Estoy en verdad muy triste, para mí era una persona muy especial, no era sólo un compañero de trabajo era un gran amigo, yo lo quería mucho, tenía una relación muy fuerte y muy buena fuera del trabajo”, dijo Eugenio Derbez al programa Hoy.

“Era una persona que yo quería mucho y era muy cercana a mí. Me duele porque era un hombre bueno, era una alma buena, era un gran ser humano; hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos nos comunicaron que había fallecido y aquí estamos», agregó.

Derbez reveló que estuvo en contacto con Daniel y Jessica Pérez, sobrinos de Sammy, quienes ahora tendrán que pagar la cuenta del hospital que dejó su tío y que podría ascender a $75 mil.

“Sammy no tenía seguro médico, entonces lo ingresaron de emergencia a un hospital privado y la cuenta empezó a crecer y crecer. Los he estado ayudando en todo lo que puedo, hablando con el hospital, tratando de darle seguimiento a todo esto pero ahorita no sé lo que sigue», explicó.