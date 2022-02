Es oficial, el histórico videojuego de la empresa Capcom, Street Fighter, tendrá una nueva versión número 6 para celebrar este año su aniversario 35.

la empresa ya había dado a conocer un teaser al final del Capcom Pro Tour y luego sacaron tráiler con Ryu y Luke.

Este último es un personaje que apareció al final de Street Fighter 5.

El nuevo Street Fighter 6 tendrá un estilo artístico más realista que los juegos anteriores de la serie.

Con Street Fighter 6, Capcom espera dejar atrás los errores que mostró la versión 5 en PS4 y PC durante el 2016.

Foto Twitter @StreetFighter

Capcom señaló que en el verano de este año dará a conocer más información de los detalles del videojuego.

El videojuego presentaba un escasez de contenido, errores y problemas con los servidores.

Además del regreso oficial de Street Fighter en su versión 6, Capcom anunció una compilación de diez juegos de lucha para PS4, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Capcom Fighting Collection saldrá a la venta el 24 de junio e incluye los siguientes títulos:

1.- Darkstalkers: The Night Warriors

2.- Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge

3.- Vampire Hunter 2: Darkstalkers’ Revenge

4.-Vampire Savior: The Lord of Vampire

5.-Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

6.-Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

7.-Red Earth

8.-Super Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter)

9.- Cyberbots: Full Metal Madness

10.- Super Puzzle Fighter II Turbo