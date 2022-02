El crucero más grande del mundo, el 'Wonder of the Seas' llegó este domingo por la noche a la que será su base en el puerto Everglades de Fort Lauderdale, Florida, y se encuentra listo para comenzar sus viajes.

El barco mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora y tiene capacidad para 6.988 pasajeros y una tripulación de 2.300 personas.

El 'Wonder of the Seas', empezará a navegar el próximo 4 de marzo haciendo viajes de siete noches por el Caribe.

Así lo confirmó la empresa de cruceros, Royal Caribbean.

Foto Instagram @wonderoftheseas



El crucero visitará Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín; y San Juan, en Puerto Rico; señaló Royal Caribbean.

Además, todos los viajes incluirán una visita a CocoCay, una isla privada en las Bahamas propiedad de la compañía.

Luego se moverá a Barcelona y Roma para realizar la temporada de verano en el Mediterráneo en mayo.

El crucero más grande del mundo volverá en noviembre para navegar por el Caribe y las Bahamas desde el que será su puerto base en Fort Lauderdale, Florida.

La imponente embarcación tiene The Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar, un simulador de surf, rocódromos, y más de 20,000 plantas reales.