Tras un aumento de casos de COVID-19 en Carolina del Norte, escuelas del estado han puesto en marcha sus propias políticas y protocolos para evitar la propagación del virus en sus campus.

Solo el 47 % de la población del estado está completamente vacunado y más de 2,300 personas están actualmente hospitalizadas en Carolina del Norte por COVID-19, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS).

Aquí están las políticas y los protocolos de escuelas en el área de Charlotte, la Triada, el Triángulo, y en otras regiones del estado.

Área de Charlotte:

Central Piedmont Community College (CPCC)- No requerirá la vacunación, pero exigirán el uso de mascarillas. Debe usar y mostrar su tarjeta de identificación universitaria en todo momento cuando esté en el campus.

Davidson College- Después de que la vacuna sea totalmente aprobada por La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), la universidad requerirá la vacunación de sus estudiantes y empleados. Si participa en una actividad de “alto riesgo de contagio”, debe estar completamente vacunado antes del 1ro de octubre. Las actividades de “alto riesgo de contagio” incluyen el ejercicio y atletismo, coro, y tocar instrumentos.

Johnson C. Smith University- Vacunación requerida de estudiantes y empleados. Exigen el uso de mascarillas en interiores y lo alientan en los exteriores. Empleados y estudiantes pueden ser seleccionados para pruebas aleatorias dependiendo de la tasa de infección en campus.

Johnson & Wales University- Todo estudiante debe estar completamente vacunado antes de su llegada al campus y todo empleado debe recibir al menos una dosis de vacuna antes del 30 de agosto. También exigirán el uso de mascarillas universales, sin importar el estado de vacunación.

Queens University- Exigirá la vacunación de estudiantes y empleados que visitaran campus en el semestre de otoño (puede solicitar exención médica o religiosa). El uso de mascarilla es requerido en interiores y las personas no vacunadas deben usar mascarilla en todo tiempo y guardar una distancia social.

University of North Carolina (UNC) en Charlotte- Requerirá el uso de mascarillas en los interiores para los estudiantes y empleados. La universidad no exige la vacunación, pero quienes demuestren que están vacunados estarán exentos de los chequeos de salud diarios y no tendrán que participar en pruebas aleatorias.

Wingate University- Requerirá el uso de mascarillas en los interiores, excluyendo durante el uso de equipo de cardio en McGee Center. Aquellos no vacunados deben participar en pruebas aleatorias semanales de COVID-19.

Triada:

Forsyth Technical Community College- Exigirá el uso de mascarillas. Ningún requisito de vacunación para estudiantes o empleados.

Guilford Technical Community College- Las personas no vacunadas deben usar mascarillas en el interior del campus. No se les requiere, pero se les recomienda, el uso de mascarillas en el interior a personas vacunadas. No se requiere el uso de mascarillas al aire libre.

High Point University- No requieran la vacunación y anunciaran protocolos anti-COVID antes del fin de semana de mudanza.

North Carolina A&T State University (NC A&T)- No exigirán la vacunación, pero el uso de mascarillas es requerido en los lugares interiores. Las mascarillas no deben ser usadas al aire libre, incluso en los eventos deportivos, pero se recomienda.

University of North Carolina (UNC) en Greensboro- Uso de mascarillas en interiores y las personas deben mantener la distancia social. Ningún requisito de vacunación.

Wake Forest University- Estudiantes y empleados que no están vacunados deben usar mascarilla en toda parte, excluyendo recamaras de residencia o oficinas privadas. Las personas vacunadas no deben usar mascarillas.

Winston Salem State University- Se exigirá el uso de mascarillas en cualquier espacio en el campus, a los interiores y en el exterior. Ningún requisito de vacunación.

Triangulo:

Durham Technical Community College- Se requiere uso de mascarillas en interiores para todas las personas, sin importar estado de vacunación. No requerirán el uso de mascarillas al aire libre o cuando se está activamente comiendo o bebiendo.

NC State- Requerirá pruebas semanales de Coronavirus a los estudiantes y empleados no vacunados. Exigirán el uso de mascarillas en interiores y autobuses “Wolfline”.

North Carolina Central University- Requerirá el uso de mascarillas a los interiores para todos y exigirán la vacunación de sus empleados. Todo el personal no vacunado tendrá que tomar pruebas de Coronavirus semanales.

Shaw University- Todos estudiantes deben presentar comprobante de vacunación (puede solicitar exención médica o religiosa). Los estudiantes también deben presentar examen negativo de Coronavirus tomado 3-5 días antes de llegar a campus. Estudiantes que no comprueban resultado negativo no pueden ingresar a campus.

University of North Carolina (UNC) en Chapel Hill- “Insiste fuertemente” que todas las personas en la comunidad de la universidad se vacunen. Deben tomar pruebas semanales de COVID-19 si no muestran comprobantes de vacunación.

Wake Technical Community College- Se requiere uso de mascarillas en interiores para todas las personas, sin importar estado de vacunación. Si no está vacunado, se recomienda seguir practicando el distanciamiento social. Ningún requisito de vacunación.

Otras regiones:

Appalachian State University- Uso de mascarillas requerido, sin importar el estado de vacunación. Las personas no vacunadas participarán en pruebas COVID-19 aleatorias durante todo el año. Ningún requisito de vacunación, pero la universidad dice que todos “deberían” vacunarse.

East Carolina University- Exigirá el uso de mascarilla en el interior del campus para los estudiantes, empleados, y visitantes, independientemente de su estado de vacunación. Ningún requisito de vacunación.

University of North Carolina (UNC) en Asheville- Requerirá que todas las personas, vacunados o no vacunados, usen mascarillas en todos los espacios interiores. Ningún requisito de vacunación. Reevaluarán sus protocolos COVID-19 cada dos semanas.

University of North Carolina (UNC) en Pembroke- Exigirá el uso de mascarilla a los interiores. No requerirá vacunación, ni el uso de mascarillas en exteriores. No hay requisitos de distanciamiento social fuera de las aulas.

University of North Carolina (UNC) en Wilmington- Se requerirá que las personas no vacunadas participen en pruebas “de vigilancia” semanales. Los estudiantes y la empleados que presenten prueba de vacunación no están sujetos a pruebas semanales.

Western Carolina University- Requerirá el uso de mascarilla en espacios públicos interiores del campus de Cullowhee y Asheville. Las personas no vacunadas estarán sujetas a pruebas regulares si no están completamente vacunadas antes del 1ro de octubre.

Visite Vacunate.nc.gov para encontrar un sitio de vacunación y aprender más información sobre la distribución de las vacunas en Carolina del Norte.

