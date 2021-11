Al compartir la mesa en familia no pueden faltar las oraciones el Día de Acción de Gracias para agradecer a Dios por la abundancia.

7 Oraciones de Acción de Gracias

1) Oración de agradecimiento a Dios

Oh Dios, te agradecemos por esta tierra, nuestro hogar; por el ancho cielo y el sol bendito, por la salada mar y la corriente del agua, por las inmensas colinas y los vientos que nunca descansan, por los árboles y la hierba bajo los pies.

Nosotros te agradecemos por nuestros sentidos con los que escuchamos el canto de las aves, vemos el esplendor de los campos de verano, saboreamos las frutas de otoño, nos regocijamos al sentir la nieve y respiramos el aliento de la primavera.

Danos un corazón muy abierto a toda esta belleza; y guarda nuestras almas de ser tan ciegas que pasamos sin ver, incluso cuando la zarza común está ardiendo con tu gloria.

Oh Dios, creador nuestro, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

(Traducido por ACI Prensa de: Living God’s Justice: Reflections and Prayers, compiled by The Roundtable Association of Diocesan Social Action Directors)

2) Oración de gracias por la abundancia

Oh Dios misericordioso, te damos gracias por tu generosidad desbordante para con nosotros.

Gracias por la bendición de los alimentos que comemos y especialmente por la fiesta de este día.

Gracias por nuestro hogar, la familia y amigos, especialmente por la presencia de los aquí reunidos.

Te damos Gracias por nuestra salud, nuestro trabajo y nuestro juego.

Por favor, envía tu ayuda a aquellos que tienen hambre, están solos, enfermos y sufriendo la guerra y la violencia.Abre nuestros corazones a tu amor. Te pedimos tu bendición por Cristo, tu Hijo. Amén.

(Traducido por ACI Prensa de: Celebrating Faith: Year-round Activities For Catholic Families, by Mary Cronk Farrell)

3) Oración de Alabanza a Dios

Esta Acción de Gracias nos permite, a aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco, reunirnos en la mesa de bienvenida del Señor.

En esta fiesta bendita, ricos y pobres debemos recordar que somos llamados a servir a los demás y a caminar juntos en el mundo de la gracia de Dios.

Por ello, con corazones agradecidos alabemos a nuestro Dios que como un padre amoroso no nos niega lo bueno. Amén.

(Traducido por ACI Prensa de: Songs of Our Hearts, Meditations of Our Souls: Prayers for Black Catholics, edited by Cecilia A. Moor, Ph.D., C. Vanessa White, D.Min., and Paul M. Marshall, S.M.).

4) Señor, cuando te doy Gracias

Señor, una vez te pedí que abatieras a mis enemigos. Y ahora mis enemigos caen. Compareces ante mí y abres mis oídos. Tú destapas mis ojos. Clamas, "Levántate y anda!". Me limpias y me haces nuevo. ¿Cómo puedo agradecerte, excepto respondiendo a tu llamado? Y así, cuando te doy gracias por mi pan de cada día, ayúdame a compartirlo.

Cuando te doy gracias por mi salud, enséñame a sanar. Cuando te doy gracias por mis compañeros, muéstrame el valor para tender la mano. Si te doy gracias por mi vida, concédeme la gracia de bendecir y proteger la vida y la dignidad de los demás.

Señor, de la cosecha de la abundancia, he recolectado mucho. Y ofrezco una sola cosa en Acción de Gracias: un corazón hecho para amar.

5) Oración para bendecir la mesa de Acción de Gracias

Dios misericordioso,

Al reunirnos alrededor de esta mesa de Acción de Gracias tengamos siempre en cuenta tus bendiciones.

Por la abundante comida y el regalo de la familia, te damos las gracias. Por aquellos cuyas manos trajeron esta comida a nuestra mesa, te damos las gracias. También por los que están dando su tiempo y sus recursos para alimentar hoy a los pobres sin hogar, te damos las gracias.

Que nuestra celebración del Día de Acción de Gracias sea un recordatorio de la abundancia de tu amor que nos das gratuitamente cada día.

Abre nuestros ojos a las sorpresas que se guardan en cada momento. Con la más profunda gratitud, oramos. Amén.

6) Oración para bendecir los alimentos en Acción de Gracias

Te damos gracias, Señor, por el alimento que generosamente nos das y nos permites compartirlo este día de Acción de Gracias con nuestros familiares y amigos. Haz que de él nos sirvamos siempre para nuestro bien.

Gracias, Señor por la vida y el sustento. Gracias por todos tus dones. Te agradecemos Señor por la alegría en esta mesa. Que el Rey de la eterna gloria nos haga partícipes de la mesa celestial.

Te pedimos Señor, que no haya más hambre en el mundo. Bendice siempre a esta familia y a quienes no tienen ni hogar ni pan.

Tú que nos provees por Tu misericordia infinita, no por nuestro merecimiento, muévenos a compartir con los demás cuanto somos y tenemos y danos a todos hambre y sed de Ti.

Amén.

7) Salmo de Acción de Gracias: Salmo 138

Te doy gracias, Señor, de todo corazón,

te cantaré en presencia de los ángeles.

Me postraré ante tu santo templo,

y daré gracias a tu Nombre

por tu amor y tu fidelidad,

porque tu promesa ha superado tu renombre.

Me respondiste cada vez que te invoqué

y aumentaste la fuerza de mi alma.

Que los reyes de la tierra te bendigan

al oír las palabras de tu boca,

y canten los designios del Señor,

porque la gloria del Señor es grande.

El Señor está en las alturas,

pero se fija en el humilde

y reconoce al orgulloso desde lejos.

Si camino entre peligros, me conservas la vida,

extiendes tu mano contra el furor de mi enemigo,

y tu derecha me salva.

El Señor lo hará todo por mí.

Señor, tu amor es eterno,

¡no abandones la obra de tus manos!