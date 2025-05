Robert Francis Prevost, un agustino de 69 años originario de Chicago, fue nombrado Papa y segundo Pontífice del continente americano el 12 de abril. Nacido el 14 de septiembre de 1955, Prevost ha dedicado su vida a la fe y la Iglesia Católica, logrando un largo recorrido de servicio y no ha estado alejado de la polémica,

La vida de Robert Prevost: de Chicago al Vaticano

Prevost nació en una familia de ascendencia francesa, italiana y española. Desde joven mostró interés por la fe, ingresando al Seminario Menor de los Padres Agustinos y luego a la Universidad de Villanova en Pennsylvania, donde estudió Matemáticas y Filosofía.

A los 22 años, decidió seguir el camino del sacerdocio y se unió a la Orden de San Agustín (OSA) en 1977. Su primer voto lo realizó en 1978 y sus votos solemnes en 1981. Durante su formación, recibió la ordenación sacerdotal en Roma, el 19 de junio de 1982.

Concexión con Perú

En 1985, Prevost fue enviado a Perú como misionero, donde desarrolló una gran parte de su ministerio. Trabajó en Trujillo y Chulucanas, involucrándose en la formación de nuevos sacerdotes agustinos y brindando apoyo pastoral a comunidades desfavorecidas.

A lo largo de su carrera, Prevost desempeñó diversos roles en la comunidad agustiniana, incluyendo Prior Provincial y Prior General. Su liderazgo fue clave en el desarrollo de programas de formación religiosa y en el trabajo social en América Latina.

En el 2014, el Papa Francisco nombró a Robert Prevost administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo, Perú, y poco después, fue ordenado obispo. Su lema episcopal, «In Illo uno unum», refleja su visión de unidad y fraternidad cristiana, inspirado por las enseñanzas de San Agustín.

En 2015, adquirió la nacionalidad peruana, como una expresión de cariño al país, Prevost tiene doble nacionalidad.

En Chiclayo, hubo acusaciones por la gestión de las denuncias de abuso sexual de tres mujeres por parte de sacerdotes. La diócesis dijo haber seguido los protocolos canónicos establecidos. Hubo una investigación civil, pero fue archivada por falta de pruebas y porque prescribió.

Se opone a las deportaciones

A lo largo de su vida, Robert Prevost ha mostrado un firme compromiso con la unidad de la Iglesia y con la cultura latinoamericana. Ha sido un duro crítico de las políticas migratorias del presidente Donald Trump y las deportaciones de venezolanos a El Salvador.

En abril escribió: “Trump y Bukele usan la Oficina Oval para criticar la deportación ilegal de un residente estadunidense por parte de los federales”. Escribió el 14 de abril en su cuenta de X. “¿No ven el sufrimiento? ¿No se turba su conciencia? ¿Cómo pueden estar tan callados?”, agregó.

También criticó al vicepresidente JD Vance, quien es católico, en relación con unas declaraciones, done dijo que su fe no le impide tratar sin compasión a los inmigrantes. Frente a esto, Prevost escribió: “JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás”.

Reacciones locales

El obispo de Charlotte, Michael Martin, dijo:

“Con gran alegría, el pueblo de la Diócesis de Charlotte celebra la elección del Cardenal Robert Francis Prevost, el primer papa estadounidense, quien ha tomado el nombre de Papa León XIV. Prometemos nuestra lealtad y oraciones por el 267.º Vicario de Cristo. Mientras el mundo busca pistas para anticipar el enfoque del nuevo Santo Padre sobre uno u otro tema, nosotros miramos al Espíritu Santo para que inspire a nuestro nuevo pastor y nos dé a todos el deseo de una comunión profunda, que está en el corazón del deseo de Jesús para Su Iglesia. Invito a todos los católicos de nuestra Diócesis a realizar algún pequeño acto de caridad en los próximos días para estar en solidaridad con el Papa León XIV, quien necesitará nuestras oraciones, apoyo y sacrificios para cumplir con la gran misión. ¡Ad Multos Annos, Papa León XIV!”

“Como obispo y cardenal, el Papa Leo ha trascendido fronteras en su ministerio a personas en pobreza y a inmigrantes. Su elección hoy nos da un renovado sentido de esperanza para una iglesia católica que reconocerá la importancia de la sinodalidad, guiada por el espíritu del Papa Francisco. Y aunque sigue los pasos de un gigante, esperamos que deje su propia marca única mientras guía a la iglesia hacia adelante”, dijo Chris Wimbush presidente interino de Catholics for Choice.

“No nos pasa desapercibido que el primer papa estadounidense llega ahora, en 2025. Ya sea intencional o no, el Papa Leo será inmediatamente visto como un contraste con el presidente Trump y el vicepresidente católico Vance y sus políticas anti-inmigrantes, anti-pacificistas y anti-justicia económica. Es nuestra esperanza más ferviente que el Papa Leo se enfrente a este desafío y muestre al mundo lo que es el verdadero liderazgo global, humilde.”, agregó Wimbush.