El día de San Judas Tadeo es el 28 de octubre, pero es tradición brindarle una oración el 28 de cada mes para pedir por casos desesperados.

San Judas Tadeo es el patrono de las causas imposibles, pero sus fieles oran en familia por su auxilio.

Esta oración se debe hacer el 28 de cada mes, para agradecer y solicitar los favores an santo. Se recomienda encender una velita color verde en su honor.

Oración a San Judas Tadeo del 28 de cada mes

San Judas Tadeo, santo milagroso de las causas difíciles y desesperados,

tú que estuviste al lado de nuestro señor,

llevando su palabra y a través de él logrando milagros,

en este tu día 28, te pido me ayudes a salir de esta situación que me tiene desconsolado y me concedas el milagro que tanto necesito

(pide ahora el milagro especial de este 28).

Mi santo San Judas Tadeo,

tú con un gran corazón noble, llevando tu fe a cada rincón,

en este día tan especial te entrego mi fe,

mi devoción y gratitud por todos tus favores recibidos,

siempre seré tu fiel creyente

y nunca permitas que me aparte de tu lado y de nuestro amado Dios.

Oh santo mío,

te pido con mucha humildad que me ayudes por la situación que estoy atravesando

y me concedas la petición que tanto anhelo,

porque para ti no hay obstáculos, no hay situación difícil, todo lo puedes,

te estaré eternamente agradecido por este milagro

y ayúdame a alcanzar lo que tanto te he pedido.

San Judas Tadeo,

por favor siempre intercede por mí antes Dios

y permíteme alcanzar la gloria,

siempre seré tu más fiel devoto porque tú eres un santo bondadoso,

un santo justo con un corazón enorme,

fuiste ejemplo para muchos que entregaste tu vida a nuestro señor.

Siempre serás mi santo protector San Judas Tadeo,

no permitas nunca declinar mi fe hacia ti,

dame siempre tu protección y hazme llegar lo que necesito,

siempre te honrare y te alabare

y todos los 28 de cada mes te visitaré a tu templo y te bendeciré.

Gracias por oírme mi santo,

gracias por tu aliento y por tu grande amor,

siempre estás conmigo cuando el infortunio quiere tocar mi puerta,

pero eres mi fiel protector para ayudarme,

gracias siempre seré tu fiel devoto

y siempre llevaré tu nombre en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.

Amén.

Otra milagrosa oración a San Judas Tadeo que puedes rezar el 28 de cada mes

Bondadoso protector mío,

amable y glorioso san Judas Tadeo,

que recibiste del Salvador la gracia de la vocación al apostolado

para seguirle más de cerca en la práctica de las virtudes y predicar su Evangelio,

que tuviste el don de conmover los corazones con tus ejemplos y tus enseñanzas,

y el poder de obrar prodigios y milagros.

Tú que con fidelidad y por amor

diste tu vida en defensa y testimonio de la Fe:

recibe mis parabienes por estos grandes privilegios,

y acepta gustoso esta visita que te hago en agradecimiento de favores obtenidos

y para obtener nuevas gracias por tu poderosa mediación.

Alcánzame un grande amor al Divino Maestro,

que me aliente en la práctica de la virtud,

me consuele en mis tribulaciones y sostenga mi esperanza

cuando el infortunio me cause dolor

y la desgracia me atormente.

No permitas jamás, ¡oh santo patrón mío!,

que la falta de confianza en la Providencia divina

me aparte del amor y servicio de Dios,

y no dejes que mi corazón y mis actos

se alejen de los Santos Evangelios.

Dame tu protección, san Judas Tadeo,

que tu amparo sea mi refugio

en las horas de desesperación,

que tu bondad hacia los hombres

me acompañe en mis caminos,

que tu luz ilumine mis agobios

y que por tus privilegios en los Cielos

pueda conseguir lo que necesito y pido para mi bien temporal y eterno,

que el amor, la paz y la prosperidad

lleguen cuanto antes a mí y a los míos

y no carezcamos de salud y trabajo.

Bienaventurado Apóstol

en tus manos dejo mis adversidades

para que tu las tornes en alegría,

sé que puedo contar con tu ayuda

pues tus milagros así lo confirman,

no dejes de orar por mí

y haz que el Señor me otorgue sus favores,

en especial este que humildemente solicito

con toda mi fe y esperanza:

(decir ahora lo que se desea conseguir).

Glorioso san Judas Tadeo,

abogado de los casos más desesperados,

patrón de los que sufrimos y penamos,

confío plenamente en ti y a ti dirijo mis súplicas,

tú que haces posible lo imposible

aleja de mí las malas horas por las que paso,

sé que tu me darás el consuelo, el alivio

y la mejor solución a mis problemas y tribulaciones,

que como sabes en estos duros momentos tanto preciso,

haz llegar hasta mí y los que amo tu ayuda,

que tu bendición y poderosa protección me acompañen

tanto hoy como en los días venideros,

y, por favor, agradece en mi nombre al Señor

los beneficios que día a día me envía y que hacen que me sienta más seguro.

Amén.

Reza tres Padrenuestros y tres Glorias en honor de la Santísima Trinidad.