El gobierno de Joe Biden ha apostado por múltiples campañas para intentar convencer a la población de vacunarse contra el COVID-19, ante el aumento de contagios, las autoridades tuvieron que redoblar esfuerzos.

Al parecer, los intentos por persuadir a todos los habitantes de inocularse una dosis no son suficientes, ya que existe un gran número de personas sin recibir la vacuna contra el COVID-19 que no está dispuesto a aplicarse una dosis.

Encuesta: Ciudadanos de EE.UU. sin vacuna contra Covid-19 no se la aplicarán

A través de una encuesta aplicada por The Associated Press–NORC, los ciudadanos que aún no cuentan con una dosis de la vacuna contra el coronavirus no se a aplicarán ninguna dosis.

Esto se debe a que la gente desconfía de la efectividad del fármaco, además de que dudan que pueda combatir eficazmente la variante Delta, la cual es mucho más contagiosa.

Entre los adultos estadounidenses que aún no han recibido una vacuna, se revela que el 35% dice que “probablemente no la recibirá”, mientras que un 45% asegura que “definitivamente no la recibirá”, números que muestran el comportamiento de los habitantes.

De la muestra tomada, sólo el 3% dice que definitivamente recibirán las vacunas, contra otro 16% dice que “probablemente” lo hará.

La variante Delta es responsable del 83% de los casos de covid-19 en EE.UU.

Por otra parte, en cuanto a la eficacia de las vacunas contra las nuevas variantes del virus que provoca la Covid-19, el 64% de los ciudadanos no vacunados tienen poca o ninguna confianza en que las vacunas sean efectivas contra dichas variantes, incluida la variante Delta.

Recordemos que la variante Delta es responsable del 83% de los casos nuevos en los Estados Unidos, es decir, está en prácticamente todo el país esparcida este tipo de cepa.

En contraste, la mayoría de las personas que ya se vacunaron contra Covid-19 en Estados Unidos confía en las vacunas, pero en este dato también depende el rango de edad.

Según la edad de los encuestados, el 37% de los menores de 45 años dicen que no lo han hecho y “probablemente” no recibirán las vacunas, comparado con el 16% de los mayores de esa edad.