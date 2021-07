El autor Nicholas Sparks, conocido por novelas como «The Notebook,” «Message in a Bottle» y «Nights in Rodanthe,” llegará a Charlotte.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de pasar una noche con el novelista el 23 de septiembre como parte del Charlotte SHOUT! festival.

Nicholas Sparks llega a Charlotte

Sparks ha publicado 22 novelas y dos libros de no ficción, todos los cuales han sido bestsellers del New York Times, con más de 115 millones de copias vendidas en todo el mundo en más de 50 idiomas.

Las adaptaciones cinematográficas de las novelas de Sparks han tenido una recaudación mundial acumulada de más de tres cuartos de billón de dólares. Algunas de estas películas incluyen las siguientes:

The Choice,

The Longest Ride,

Safe Haven,

The Lucky One,

Message in a Bottle,

A Walk to Remember,

The Notebook,

Nights in Rodanthe,

Dear John

and The Last Song

Sparks aparecerá en Belk Theatre y las entradas para el evento cuestan entre $29.50 y $65.50.

Visite aquí para obtener más información o para comprar boletos.

Charlotte SHOUT! Festival es un festival de varias semanas diseñado para mostrar a la comunidad celebrando la creatividad y la innovación de Charlotte a través del arte, la música, la comida y las ideas.

También vendrán al Belk Theatre como parte de Charlotte Shout los siguientes:

el autor, chef y coanfitrión de “ Queer Eye ,» Antoni Porowski , el 20 de septiembre;

y coanfitrión de “ ,» , el 20 de septiembre; el director de cine, productor, escritor y actor Spike Lee el 21 de septiembre;

el 21 de septiembre; y la reconocida terapeuta, locutora y locutora de podcasts Esther Perel el 22 de septiembre.

Visite aquí para obtener más información sobre los eventos de Charlotte Shout.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.