La economía continúa expandiéndose ampliamente y los latinos han tenido un rol protagónico en el aumento de la fuerza laboral. Sin embargo, es la comunidad que continúa rezagada y ganando menos, según datos del Departamento de Comercio y Wells Fargo Economics, presentados durante el evento “Economic Outlook 2023: Insights to Action”, de la Cámara de Comercio de Latinoamericana de Charlotte (LACCC).

En evento que se llevó a cabo el 29 de agosto en el auditorio ‘Wells Fargo’ del Knight Theatre, líderes de diversas organizaciones se reunieron para compartir sus ideas sobre cómo ayudar a la comunidad latina.

De acuerdo con el reporte, el número de empleos ocupados por latinos ha aumentado desde 1985 y desde entonces lideran en aumento de crecimiento laboral, en comparación con la población no latina. Sin embargo, al comparar su ingreso semanal promedio, este se encuentra por debajo de los trabajadores no latinos.

Las cifras de este informe, las cuales fueron informadas por Shannon Seery, quien es vicepresidenta y economista de Wells Fargo's Corporate and Investment Bank, indican que hasta el segundo trimestre del 2023, un latino solo ganaba 77 centavos por cada dólar que gana un no latino.

Algunas de las razones, por las cuales los latinos ganarían menos, son porque cuentan con una sobrerrepresentación en industrias con salarios más bajos, que requieren un menor nivel educativo, como la construcción, manufactura, transporte, labores de carga y descarga de mercancía, entre otros.

Si bien los latinos tienen menos probabilidades de poseer un negocio que los no latinos, las estadísticas informadas en Economic Outlook indican que es la étnica que más formó negocios antes de la pandemia.

En el 2018, el estimado fue que por cada millón de habitantes se creaban 164 nuevos negocios latinos. Esta cifra subió a 256 para el 2019. Mientras que el avance de los no latinos fue de 61 negocios por cada millón de habitantes para el 2018 y para el 2019 estos aumentaron a 176. En ambos y como indican las cifras, fueron los latinos quienes más formaron negocios.

Para Álvarez, además de la iniciativa de la comunidad latina, también es necesario y es responsabilidad de las organizaciones educar a los latinos para que puedan dar este salto de comenzar su propio negocio.

Durante la charla, el resto de los líderes empresariales señaló que existen organizaciones que buscan ser un puente entre los latinos y sus logros financieros. Pero, para poder llegar a esta comunidad es necesario crear colaboraciones y promover la unidad, algo que aún no se ha hecho, según Carlos Liriano, director del programa latino Carolina Small Business Development Fund (CSBDF).

El desconocimiento de temas financieros y sobre las oportunidades que existen a nivel local para la comunidad latina, pero que no son aprovechadas, fue uno de los temas en los cuales los cinco panelistas coincidieron durante esta charla organizada por la cámara. Aseguran que el principal problema son los tabús y la vergüenza que sienten muchos latinos al momento de hablar de dinero.

“Hay muchos latinos a quienes les cuesta tener conversaciones sobre dinero, y me incluyo porque a mí también me costaba, pero no vamos a poder alcanzar lo que nosotros queremos para nosotros mismos sin abrirnos a lo que no nos hace sentir cómodos, pero es necesario hacer. Como es el caso de conversar con personas de afuera sobre este tema y entablar relaciones sobre quienes mejor manejan las finanzas”, comentó Federico Ríos, vicepresidente del Robinson Center for Civic Leadership (RCCL) de Foundation For The Carolinas (FFTC).