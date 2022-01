¿Qué debes tomar en cuenta al rembolso de impuestos? El contribuir cada año con la carga impositiva es una de las obligaciones más importantes que tenemos los ciudadanos, te contamos todo lo que debes tomar en cuenta.

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció que la temporada de impuestos 2022 inicia el 24 de enero, pero este año tiene algunas características especiales.

En el 2021 muchas personas recibieron cheques de estímulo por la emergencia del COVID-19, esto puede cambiar de alguna manera la cantidad que recibirá de reembolso de impuestos en el 2022.

Cartas muy importantes

El IRS está enviando las cartas 6419 y 6475. Es de suma importancia que las lleves a tu preparador cuando vayas a hacer la declaración de impuestos.

En la carta 6419 está la información de cuánto dinero has recibido desde julio del 2021 como adelanto del crédito tributario por hijo o “Child Tax Credit”, en esa carta te dicen por quiénes has recibido dinero y por quiénes no.

En la carta 6475 el IRS te dice si recibiste o no el tercer cheque de estimulo del gobierno, la ayuda del impacto económico por la pandemia. Si no lo has recibido entonces es momento de pedirlo.

Reembolso más rápido

Tener a mano los datos exactos de este dinero que dio el gobierno hará que tu declaración de impuestos se procese rápidamente y puedas recibir tu rembolso.

Adicionalmente si no has recibido estas cartas o no las tienes a la mano, acude con tu preparados de impuestos y pídele que te habrá una cuenta en línea con el IRS y allí podrás encontrar estas cartas.

Otro dato que te ayudará a recibir el reembolso más rápido es que proporciones una cuenta de banco al preparador de impuestos para evitar el viaje del cheque por correo o el robo del mismo.