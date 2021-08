Don Everly, hermano de Phil y miembro de “The Everly Brothers”, dúo pionero del rock and roll, murió a los 84 años.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte.

The Everly Brothers tuvieron su auge a finales de los 50 y principios de los 60 "All I Have To Do Is Dream", "Wake Up Little Susie", "Bye Bye Love" y "Cathy's Clown".

La muerte del hermano mayor de los Everly, fue confirmada por la cuenta oficial de Instagram de los músicos.

“Es con gran tristeza que lamentamos anunciar el fallecimiento de Isaac Donald Everly hoy. Deja atrás a su esposa Adela, su madre Margaret, sus hijos Venetia, Stacy, Erin & Edan, sus nietos Arabella, Easan, Stirling, Eres, Lily & Esper ", escribió la cuenta.

El trabajo de los Everly Brothers influenció a varios grupos musicales como Simon & Garfunkel.

Luego de décadas de trayectoria y varios éxitos, los Early Brothers se separaron debido a una desgastada relación, que culminó en el escenario el 14 de julio de 1973, cuando Phil rompió una guitarra y dejó que Don terminara solo el show.

Don Everly confesó a Rolling Stone en 1986 que su separación fue uno de "los días más tristes" de su vida.

Sin embargo, con la ayuda del guitarrista británico, Albert Lee, los hermanos se reencontraron en un concierto en Londres en 1983. The Everly Brothers permanecieron activos hasta 2006.