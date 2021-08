Denominado como Dixie Fire, sin duda, este ha sido uno de los peores incendios de California y ahora arrasó con el pueblo histórico de Greenville.

Habrá que recalcar que el incendio comenzó hace 3 semanas, pero ahora afectó severamente a la población de Greenville.

De acuerdo con AP, el incendio destruyó edificios históricos y dejó gran parte del centro histórico y bloques de casas reducidas a cenizas.

El Departamento Forestal y de Incendios de California indicó que este es el sexto mayor en la historia californiana.

The #DixieFire is now the 6th largest fire in CA history at 322,502 acres. As we head into the weekend, triple digit temps are expected in many parts of CA! Avoid the sparks that start wildfires by never using outdoor equipment or driving a vehicle on dead or dry grass. pic.twitter.com/SsXWRlIGth