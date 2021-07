California: Alerta para evacuar a residentes por ‘Dixie Fire’

Los bomberos de California trabajaron toda la noche para intentar frenar un incendio denominado como "Dixie Fire", sin embargo, ha crecido miles de acres, por lo que las autoridades emitieron una alerta para evacuar las áreas de Pulga y East Concow.

Asimismo, hicieron público un mapa en el que se pueden ver las áreas afectadas y las áreas en donde se pide la evacuación.

El Departamento de Incendios de California (Cal Fire) informó este miércoles que Dixie Fire creció a 1,200 acres, un incremento drástico, si se toma en cuenta que, cuando se informó del incendio, el martes por la tarde tenía un tamaño de 1 a 2 acres, de acuerdo a un reporte inicial.

De acuerdo con Cal Fire, el incendio se encuentra cerca de la presa Cresta el cañón del río Feather.

Hasta el último reporte, el incendio a sido 0 % contenido y está ardiendo por completo en el condado de Plumas.

Las autoridades también informaron que el incendio está alejado de cualquier área poblada del condado de Butte.

A través de redes sociales, la cuenta oficial del Servicio Metereológico Nacional ha pedido a la gente que tome acción inmediata y evacúe la zona.

