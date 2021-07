Las mujeres han ido ganando terreno en la taxidermia, y Carolina del Norte cuenta con una gran representante a nivel internacional.

Amy Carter, originaria de Hamptonville, ha sido parte de un grupo de mujeres que se han especializado en el oficio de disecar animales.

Desde los 13 años, Amy ha tenido una peculiar fascinación por los animales muertos.

“Mi familia me conocía por un pasatiempo inusual”, comentó para WRAL.com.

Su mamá le recomendó experimentar con la taxidermia y se acercó al grupo en línea de su pueblo en Carolina del Norte.

"Me tomaron bajo su protección, me dieron suministros, me dieron animales muertos para practicar", indicó.

Amy realiza visitas anuales a África para enseñarle a los lugareños cómo preservar los animales.

Carter cree que su éxito está inspirando a otras mujeres jóvenes a probar algo nuevo.

"En esta época, las mujeres pueden hacer cualquier cosa que los hombres. Hay docenas de niñas que se están interesando”, explicó.

Muchos zoológicos locales le regalan a Carter animales muertos, en lugar de tirarlos.

Pero ella no es la única representante en el grupo.

Sabra Cahoon, presidenta de la Asociación de Taxidermia de Carolina del Norte, es parte del movimiento de mujeres que ingresan a la taxidermia.

"Nuestra asociación, ya sea hombre o mujer, está muy motivada en ayudarse unos a otros", señaló.

Al igual que Carter, Cahoon comenzó con la taxidermia cuando era joven. Su abuelo y su padre eran taxidermistas, y la entrenaron a ella en el oficio.

