Para nadie es un secreto que al practicar Artes Marciales Mixtas uno está en riesgo de salir fuertemente herido, pero el peleador Christian Lohsen lo llevó aún más lejos pues perdió un testículo por un golpe.

Lohsen recibió un rodillazo en el área genital que lo llevó al quirófano para que le extirparan el testículo.

El peleador de MMA, de 28 años y con un récord de 9-2-0, sufrió el golpe de manera accidental en un entrenamiento.

Tras unos minutos de intenso dolor por el golpe, sus compañeros decidieron llevar al peleador a un hospital donde perdió el testículo.

Tras una revisión en la zona afectada, los médicos le informaron que era mejor que se le extirpara el testículo izquierdo para evitar afectaciones.

Lohsen dejó claro que no esto no le quitará la capacidad de tener hijos o de producir testosterona.

'Gracias a todos los que anoche me ayudaron a llegar al hospital. Estoy bien descansando en casa, la cirugía salió bien. El doctor dijo que no perderé testosterona ni la capacidad de tener hijos por esto. Si pierdo el otro, sin embargo, será una historia diferente, así que de ahora en adelante si me golpeas en mi último testículo no seremos amigos... jajaja', escribió en Instagram .

Muchos medios especializados retomaron la historia y le dieron eco alrededor del mundo.

Por lo que Christian Lohsen terminó agradeciéndoles a todos en sus redes sociales.

'No recomiendo que nadie pase por esto... pero como estoy atrapado en el sofá mientras me recupero, me parece una locura la cantidad de artículos / comentarios / foros que he visto sobre lo sucedido. He visto el apoyo de personas que no conozco ni remotamente y también he visto un montón de buenos chistes que me han dado una buena y muy necesaria risa hoy. ¡Gracias a todos los que están enviando buenas vibraciones! ¡Me recuperaré y volveré! Tengo grandes amigos y familiares que me apoyan y la esposa perfecta ayudándome con cualquier cosa y con todo lo que necesitaba', señaló con humor.