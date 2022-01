Pese a que se había autorizado que Novak Djokovic pudiera participar en el Abierto de Australia para defender su título, el gobierno de ese país negó la entrada al tenista por no estar vacunado contra COVID-19.

Las autoridades australianas han sido severas con el tema de la pandemia y han buscado por todos los medios evitar que el virus se siga esparciendo.

Djokovic se ha negado a vacunarse y se ha declarado opuesto a que esto sea obligatorio para poder jugar tenis; pese a que la ATP Tour había autorizado que pudiera jugar, las autoridades de Australia no le permitieron entrar al país.

El serbio Novak Djokovic usa mascarilla durante la ceremonia de los himnos nacionales, antes de un partido de la Copa Davis entre su país y Austria, en Innsbruck. (Foto/Michael Probst)

El mejor tenista del mundo había pedido una extensión que justificaba no haber sido vacunado; sin embargo para las autoridades australianas, ésta no era válida y no había nada que justificara la no inoculación.

Sin embargo, no se sabe exactamente los motivos de la extensión, pues son clasificados y no parece que se vayan a dar a conocer. Además Novak no fue el único tenista en pedir esta extensión, por lo que el torneo podría verse más afectado.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic le brindó su apoyo al jugador y aseguró que iba a tomar la medidas necesarias para poder detener el acoso que recibió tenista en el Abierto de Australia.