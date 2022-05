La NFL anunció los partidos que serán parte de los International Games, con el juego de los San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals, el cual se jugará en el Estadio Azteca el próximo 21 de noviembre a las 19:15 horas, por lo que será un Monday Night Football.

Hace 17 años, ambos equipos jugaron en la Ciudad de México

El anuncio lo realizó la NFL en las oficinas de Nueva York, previo a la publicación del calendario de la temporada regular 2022 de la Liga que se dará a conocer la próxima semana.

Diecisiete años después, este juego será la reedición del aquel primer encuentro de temporada regular, que se disputó fuera del país, entre estos dos equipos, también en el inmueble de Santa Úrsula, en 2005.

El partido en México es el quinto encuentro internacional confirmado para 2022, que se suma a los 3 anunciados en Londres, Inglaterra, Minnesota Vikings vs New Orleans Saints, New York Giants vs Green Bay Packers, y Denver Broncos vs Jacksonville Jaguars; además de los Seattle Seahawks vs Tampa Bay Buccaneers que jugarán el primer partido oficial de temporada regular de la NFL en Münich, Alemania.

Será el tercer Monday Night Football que se juegue en México

Por otra parte, este será el tercer partido de MNF en el Estadio Azteca, luego de que el 21 de noviembre de 2016, los Oakland Raiders vencieran 27-20 a los Houston Texans, en el primer juego de Lunes por la Noche que se jugó fuera del país.

Además del juego donde los Kansas City Chiefs derrotaron 24-17 a Los Angeles Chargers el 18 de noviembre de 2019.

“Después de una pausa obligada de dos años, estamos muy emocionados de regresar a México a la cancha del Estadio Azteca con un partido de temporada regular de la NFL, donde estamos seguros que la afición nos acompañará para disfrutar nuevamente de la experiencia que representa un juego de la Liga en nuestro país”, dijo Arturo Olivé, Director General de NFL México.

El encuentro del Lunes por la Noche del 21 de noviembre en el Estadio Azteca se transmitirá en vivo por Televisa y por ESPN.

Si deseas comprar boletos para el San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals, invitamos a los aficionados que aún no lo han hecho, a registrarse para recibir información y otros datos interesantes aquí.