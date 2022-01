WWE comienza el 2022 a todo vapor, con el evento "Day 1" el cual es el primer show del año y en el cual se presentarán varios combates que se gestaron a finales de 2021.

Con este evento, la empresa de lucha libre está buscando comenzar con todo el año nuevo y provocar el interés de los aficionados.

Horario y cómo ver WWE Day 1 2022

¿Cuándo es el Evento? – Sábado 1 de enero

¿Dónde es? – State Farm Arena de Atlanta, Georgia

¿Dónde ver el evento? – Fox Action, WWE Network y Peacock

El evento comenzará a las 8 pm, tiempo de Carolina del Norte, sin tomar en cuenta el Kickoff.

Para poder verlo en Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica estos son los horarios.

Estados Unidos: 7 PM ET/ 4 PM PT

México: 7 PM

Perú: 7 PM

Colombia: 7 PM

Ecuador: 7 PM

Costa Rica: 6 PM

Bolivia: 8 PM

Venezuela: 8 PM

Paraguay: 8 PM

Chile: 9 PM

Brasil: 9 PM

Argentina: 9 PM

España: 2 AM del 22 de agosto

Luchas del evento de WWE

Campeonato Universal de WWE

Roman Reigns vs. Brock Lesnar

Campeonato de WWE

Big E vs. Seth Rollins vs. Kevin Owens vs. Bobby Lashley

Campeonato de Mujeres de RAW

Becky Lynch vs. Liv Morgan

ampeonato por Parejas de SmackDown

The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) vs. The New Day (King Woods y Kofi Kingston)

Campeonato por Parejas de Raw

RK-Bro (Randy Orton y Riddle) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

Drew McIntyre vs. Madcap Moss

The Miz vs. Edge

Cesaro y Ricochet vs. Sheamus y Ridge Holland