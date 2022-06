Triplemanía 30 este año tendrá tres fechas. Monterrey fue la primera fecha el 30 de abril y Tijuana recibió el segundo capítulo, donde se disputaron las semifinales de la Ruleta de la Muerte.

Además esa noche hubo una lucha en jaula, en la cual cayó una máscara de una luchadora.

Resultados de Triplemanía 30 en Tijuana

Luchas por realizarse:

Flamer y Chik Tormenta fueron las derrotadas en la Jaula, por lo que más adelante se tuvieron que jugar las máscaras. En el duelo participaron, Reina Dorada, Sexy Star, Lady Shani, Maravilla y la Hiedra.

Dragon Lee y Dralístico vs. (por determinar, tras el arresto de Jeff Hardy podría no presentarse)

Ruleta de la Muerte: Psycho Clown vs. Villano IV

Lucha de mujeres máscara contra máscara de las dos perdedoras de la jaula

Ruleta de la Muerte: Blue Demon Jr. vs. Pentagón Jr.

Hijo del Vikingo vs. Fénix vs. Laredo Kid vs. Bandido vs. Taurus

Copa Triplemanía XXX - 2: Rey Xolo vs. Mamba vs. Mr. Iguana vs. Niño Hamburguesa vs. Abismo Negro Jr. vs. Kanela vs. Heavy Metal vs. Charly Manson vs. Pagano vs. Cibernético vs. Vampiro vs. Luchador sorpresa

Máscara contra máscara: Flamer vs. Chik Tormenta