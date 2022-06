Comenzó la fiesta grande de Lucha Libre AAA que celebra tres décadas de existencia con Triplemanía 30, la primera fecha fue en Monterrey y ahora toca el turno a Tijuana.

Este evento contará con 10 luchas, de las cuales sobresalen los dos combates semifinales de la Ruleta de la Muerte y una lucha en jaula donde siete luchadoras expondrán sus máscaras.

¿Cuándo es el Evento? – Sábado 18 de junio de 2022

¿Dónde es? – Estadio de Xolos en Tijuana

¿Dónde ver el evento? – FITE TV y Pro Wrestling TV por un costo de $19.99

En México también será transmitido por Space a las 11:00 PM y TV Azteca después de Box Azteca, además el domingo 1 de mayo en el Canal 6 de Multimedios a las 3 PM; en Estados Unidos únicamente por las plataformas.

Triplemanía 30 se realizará en tres ciudades. (Foto: Lucha Libre AAA)

Horarios para ver en Estados Unidos y otras partes del mudo.

Estados Unidos: 9 PM ET/ 7 PM PT

México: 9 PM

Perú: 9 PM

Colombia: 9 PM

Ecuador: 9PM

Costa Rica: 8 PM

Bolivia: 10 PM

Venezuela: 10 PM

Paraguay: 10 PM

Chile: 10 PM

Brasil: 11 PM

Argentina: 11 PM

España: 3 AM del 19 de junio

Luchas de Triplemanía 30 en Tijuana

Dragon Lee y Dralístico vs. (por determinar, tras el arresto de Jeff Hardy podría no presentarse)

Ruleta de la Muerte: Psycho Clown vs. Villano IV

Lucha de mujeres máscara contra máscara de las dos perdedoras de la jaula

Ruleta de la Muerte: Blue Demon Jr. vs. Pentagón Jr.

Hijo del Vikingo vs. Fénix vs. Laredo Kid vs. Bandido vs. Taurus

Copa Triplemanía XXX - 2: Rey Xolo vs. Mamba vs. Mr. Iguana vs. Niño Hamburguesa vs. Abismo Negro Jr. vs. Kanela vs. Heavy Metal vs. Charly Manson vs. Pagano vs. Cibernético vs. Dr. Wagner Jr. vs. Vampiro vs. Luchador sorpresa

Lucha en jaula: Lady Shani vs. Chik Tormenta vs. Reina Dorada vs. Sexy Star vs. Flamer vs. Maravilla