WWE comienza el año con todo, pues presenta su primer evento llamado Day 1, el cual se realiza este 1 de enero de 2022, con varios duelos interesantes.

Es así que las rivalidades que dejó el 2021 en la empresa de lucha libre, verán su culminación este día.

Resultados de Day 1 de WWE

Cesaro y Ricochet cayeron ante Ridge Holland y Sheamus en un complicado encuentro, ya que Holland quedó fuera de combate desde muy temprano y el celta tuvo que trabajar solo.

Jimmy y Jey Uso retuvieron el Campeonato de Parejas de SmackDown ante Kofi Kingston y Xavier Woods en un duelo donde ambos equipos mostraron gran acoplamiento; aunque los monarcas pudieron sacar más provecho y quedarse con la victoria.

Luchas por realizarse

Campeonato de WWE

Big E vs. Seth Rollins vs. Kevin Owens vs. Bobby Lashley vs. Brock Lesnar

Campeonato de Mujeres de RAW

Becky Lynch vs. Liv Morgan

Campeonato por Parejas de Raw

RK-Bro (Randy Orton y Riddle) vs. Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford)

Drew McIntyre vs. Madcap Moss

ampeonato por Parejas de SmackDown

The Usos (Jimmy Uso y Jey Uso) vs. The New Day (King Woods y Kofi Kingston)

